藍奕邦以血淋淋的失戀K歌 記錄真實的自我療傷過程

藍奕邦多年來堅持創作不同風格、不同題材的音樂，新歌《努力地生活》罕有地走失戀K歌路線，作為失戀後自我療癒的紀錄。藍奕邦坦白地說：「上次分手到而家已經幾年，呢首歌就一直蘊釀，『努力地生活』呢五隻字，係我呢幾年嘅座右銘。」伴侶一夜之間搬走，令他重返獨居狀態：「突然要獨居，好多年冇試過，對當時嘅我好震撼，所以我同自己講要『努力地生活』，就算身邊冇伴，都唔好畀人睇死你一個人搞唔掂！」

藍奕邦坦言，「初入⾏嗰陣，好唾棄呢種失戀K歌。做得耐，就會發現寫⼀⾸呢啲（K歌）唔難，但要寫得⾼質但⼜中，⼜令⼈有衝動衝去K房唱，係非常之難。最重要，當你真正經歷過⼀次狠狠的失戀，你會明⽩，點解港式失戀K歌係咁有市場，佢真係有⼀種療癒喺入⾯。」

療傷從來非一朝一夕，藍奕邦笑謂數年來，當然有「搞唔掂」的時候：「明明好努力、明明係個成年人，點解自己仲咁垃圾？⽣活好多瑣碎事，甚⾄⾃⼰嘅情緒管理，都彷彿handle唔到。有啲時候，甚至會覺得努⼒去過⽣活真係好攰，我寧願⾃⽢墮落，飲到爛醉發癲，但係酒醒之後，又會覺得好醜，如果前度⾒到都會搖頭嘆氣。」藍奕邦以最擅長的音樂創作療癒自己，親手記錄最真實的失戀心情：「失戀，令⼈再重新學習成長，但係呢個過程需要時間，⼀齊咗幾耐，就需要同樣時間去療癒同恢復。」

《努力地生活》由徐繼宗作曲，這位由入行已經認識的音樂人，正是陪藍奕邦走過療傷的重要見証人。藍奕邦指徐繼宗是「魚蛋歌」聖手，「佢嘅hookline好強，但唔俗氣，令人聽完會想去唱K。我正式同前度攤牌嗰晚，就係住喺徐繼宗溫哥華屋企，佢之後仲車我返前度舊屋企執返自己啲嘢。」藍奕邦亦是在他家的地庫寫下這首歌：「寫嚟寫去都寫唔到啱心水嘅副歌，我就叫徐繼宗幫我寫，冥冥中註定，呢首講我真實故事嘅歌，必須有佢參與。」