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娛樂
2024-12-01 19:53:32

藍奕邦個唱突遭取消 上載黑白照回應心情︰深呼吸當復仇

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藍奕邦早前接受《am730》的訪問時，提到自己或許有天會被取消，沒想到他的個唱就被取消。(林俊源攝)

藍奕邦早前接受《am730》的訪問時，提到自己或許有天會被取消，沒想到他的個唱就被取消。(林俊源攝)

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藍奕邦原定於明年13日至5日，於西九文化區舉行《藍奕邦要不要人見人愛20周年音樂會》，距離演出僅得一個多月，主辦方在社交平台宣布接獲西九文化區書面通知，取消其音樂會的場地預訂。

阿邦收到消息同日，晚上有網民見到他獨自一人到中環欣賞Clockenflap音樂節，期間不時低頭回覆訊息。今日他在社交平台上載一張黑白照，相中見到他身在中環，手持飲品，露出堅定眼神。他寫道︰「會如常繼續創作，繼續唱歌，繼續表演。想對所有買了門票的歌迷說，為你們帶來不便真的抱歉，尤其是我知道有很多是特意從外地來港看演出的朋友。還有，多謝團隊的體諒及支持，多謝所有表示過關心的朋友。You have all been the sweetest.深呼吸，當復仇。先讓我沉澱一下，休息幾天，然後繼續。不要擔心。」

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藍奕邦在社交平台回應有關安排。

藍奕邦早前接受《am730》訪問時，提到今次個唱特別挑選西九自由大盒開騷，是因為他只會吸納400fans入場。他又重新整理廿年前的作品《三點冰室》，但歌名額外加了「七點交吉」，他表示很多餐廳很多時在無預警的情況下結業，人生像茶餐廳，自己及很多人都正在處於人生交叉點，都長期有不安的感覺，現實是很殘酷，「我可能忽間有一日唔可以再做，一夜之間被人取消，依家有取消文化，我唔知自己講咗乜嘢，做咗乜嘢。」 

藍奕邦坦言人生像茶記，今早營業，晚上可能出個PO就宣布結業。(林俊源攝)

藍奕邦坦言人生像茶記，今早營業，晚上可能出個PO就宣布結業。(林俊源攝)

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