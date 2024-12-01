藍奕邦個唱突遭取消 上載黑白照回應心情︰深呼吸當復仇

藍奕邦早前接受《am730》的訪問時，提到自己或許有天會被取消，沒想到他的個唱就被取消。(林俊源攝)

藍奕邦原定於明年1月3日至5日，於西九文化區舉行《藍奕邦要不要人見人愛20周年音樂會》，距離演出僅得一個多月，主辦方在社交平台宣布接獲西九文化區書面通知，取消其音樂會的場地預訂。

阿邦收到消息同日，晚上有網民見到他獨自一人到中環欣賞Clockenflap音樂節，期間不時低頭回覆訊息。今日他在社交平台上載一張黑白照，相中見到他身在中環，手持飲品，露出堅定眼神。他寫道︰「會如常繼續創作，繼續唱歌，繼續表演。想對所有買了門票的歌迷說，為你們帶來不便真的抱歉，尤其是我知道有很多是特意從外地來港看演出的朋友。還有，多謝團隊的體諒及支持，多謝所有表示過關心的朋友。You have all been the sweetest.深呼吸，當復仇。先讓我沉澱一下，休息幾天，然後繼續。不要擔心。」