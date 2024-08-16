藍奕邦出道20年新歌拒食老本 化身妖冶老大夥拍台北四小鮮肉拍MV

出道20年的創作歌手藍奕邦，推出本年度首支單曲《男孩子！》，首隔逾12年再次挑戰跳唱舞曲，更首次遠赴美國洛杉機錄製歌曲，為踏入20周年揭開音樂序章，「想話畀大家知藍奕邦唔係食老本嘅，仲有新作品畀大家聽到。」他預告年底將再有新搞作，但暫時先賣關子。

《男孩子！》走九十年代house曲風，是繼2011年的《晚晚禮拜六》及《青春於舞池流逝》後，再度製作舞曲，他坦言：「我覺得自己仲未做到首放落舞池嘅快歌，我想做一首Gay Disco Anthem，係時候嚟個Update。」由於當年社會風氣較保守，唱片公司對推出這類歌曲有擔憂，藍奕邦直言創作要「勒住勒住」，「要比較曖昧或者隱晦少少，經過咁多年，從我嘅音樂到我社交媒體，其實已經好清晰。嚟到2024年可以開放啲、去盡啲去做呢類型嘅嘢，做盡佢。所以呢首歌係送畀所有又溫柔又風流嘅男孩子。」

自從放開傳統枷鎖後，藍奕邦無論造歌還是做人亦愈來愈自在，新歌的「親愛的 沒有檢點的需要」、「點解仲偷偷摸摸」正好描述他當下的態度，無需標籤或隱藏，大大方方成為最真實又多變的自己，既可沉鬱、浪漫、型格或妖冶風流。新作邀來曾為韓國女團2NE1成員李彩琳CL、美國男歌手John Legend及Neyo等合作的洛杉磯音樂人Jerry Lang II聯合作曲，他特地飛往L.A找對方，「我同Larry困獸鬥咗兩日寫同編好《男孩子！》。」

藍奕邦除了解鎖「首次出埠造歌」，更是首次出埠拍攝MV，找來台灣四小鮮肉包括鍾岳軒、陳威銘、劉大澄及阿元參演，MV充滿江湖電影的味道，身為老大的藍奕邦帶同四個「仔仔」到處去闖蕩，於台北街頭夾公仔、食冰、兜風，他更風騷坐出車外大騷妖味。「好似當年我拍電影《飛砂風中轉》咁，係江湖大佬，做嘢嗰陣好狠又好風流但又可以好溫柔，我覺得呢個感覺好正。」整個MV更特意以黑白調色，加上傳統台北街頭的影像，為《男孩子！》添上不羈與優雅的復古情懷。