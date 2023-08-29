藍奕邦巡迴演唱會香港首站圓滿落幕 以歌寄願各地港人生活安好

藍奕邦一連三晚假中環藝穗會奶庫舉行的《SNUG IN MY ARMS》巡迴演唱會香港站尾場已圓滿落幕，全場人潮迫爆。 重返首個個人專場發源地的阿邦份外感觸，他於演唱會尾聲時說：「我會好唔捨得今晚呢個騷，呢三晚我做得好開心。嚟緊呢個騷都會先去北美洲，之後再有其他站，我哋一定會好快好快再見！」甫開場，迎來事先張揚的開場嘉賓顧定軒，一出場已讓台下起哄，顧定軒與阿邦曾三度於音樂上合作，今次他獻唱由阿邦創作的《教我》及《XY》，又大讚阿邦是他的天使：「上年我第一年做新人，佢毫不猶豫答應陪我行咗三首歌，所以好多謝佢。」阿邦於顧定軒唱《XY》時上台合唱，他分享與顧定軒認識的經過：「其實我都係《全民造星》先認識你，你嘅外型同聲線好特別，你有少少remind我以前嗰陣。其實我哋係完全唔識嘅，不過有次我哋睇Serrini，嗰陣仲要戴口罩㗎，覺得點解有個好似顧定軒嘅人𥄫住我㗎呢？我就DM問佢。」顧定軒即表示一直很想與阿邦合作，因此當晚不停「𥄫」住對方：「嗰個DM之後，我狂錄音話嚟緊有新歌，想邀請你幫我造歌。」阿邦透露將再與顧定軒合作新歌。

之後阿邦正式為演唱會揭開序幕，一口氣獻唱《你倫敦我紐約》、重新編曲的《可樂》及《Cocktail》，以輕快的旋律呼應演唱會「SNUG」的主題。相隔9年再開騷的阿邦，這次重回舊地別具意義：「我好開心可以返嚟藝穗會做騷，Fringe Club係我仲未出唱片、仲未簽公司，仲係有份day job嗰陣，就嚟唱歌嘅地方，嗰時得兩、三個人聽，仲係我啲朋友嚟。廿幾年前，我喺呢度表演嗰陣真係乜都冇，而家可以再返嚟，仲有人睇，仲多咗好歌，我都冇浪費咗廿幾年。」 隨後，阿邦獻唱為陳蕾填詞的《妖治時代》，他坦言外在世界是妖治時代，希望每次開騷亦可以為樂迷提供安全區，讓大家盡情釋放情緒。其後，阿邦自彈自唱激罕的「鐵粉side track」，讓台下樂迷大為驚喜，首先是從未收錄於專輯的出道作《火柴》：「當年就係upload咗呢首歌，令我由2、3個friend聽我唱歌，開始愈來愈多人聽，叫做儲到第一班fans。」及收錄於專輯【藍】的《流星月台》。

除了邀得顧定軒作開場嘉賓，阿邦亦邀得兩位風格各異的本地音樂人，從美國回歸的氣質唱作人cehryl及型格Rapper Matt Force，分別擔任三場演唱會的表演嘉賓 然後，阿邦再與鋼琴作伴，自彈自唱Taylor Swift的《Anti-hero》：「過去呢三年疫情時間，多咗好多時間同自己相處，我嘅方法就係飲酒『自隊』，咁唔係好健康，因為你會覺得個世界咩衰嘢都關你事，所以好多謝Taylor Swift寫咗呢首歌。」他笑指過去曾經寫不少「憂鬱文青系」及「怨婦系」音樂，但為了塑造積極光鮮的形象，反而讓情緒抑壓下來：「嗰時我食嗰啲精神科藥物，兩個月肥咗40磅，成屋都褲都著唔到，尤其嗰時我好想自己好靚仔。今次出返嚟，我好希望大家知道唔一定要完美嘅，可能大家都有嘢係療癒緊，關關難過關關過，我之前都無諗過可以出返嚟唱㗎，所以其實OK㗎。」並送上《強弱》及《最後的信仰》為樂迷打氣。沉澱過後，阿邦從悲傷中重新出發，為樂迷唱出《快樂頌》、《青春於舞池消逝》及新歌《情定唐人街》，阿邦忘形跳舞，台上台下齊齊擺動身體兼大合唱，氣氛高漲。