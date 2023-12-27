藍奕邦漂漂亮亮地死去活來 唔怕AI最怕眷戀昔日美好

藍奕邦自2014年推出個人第12張專輯《撫愛》後，他終於再出新專輯《漂漂亮亮地死去活來》，更是他首推黑膠碟。近年他多為新人作嫁裳，欣宜的《女神》、許廷鏗的《一場同學》、Marf@COLLAR《*~Silencio…Shh》等等，都是出自他的手筆，有些是填詞、有些更是由作曲及監製。今次大碟記載的《命》，意義非常重大，因為是他人生低潮寫的，除了是為自己而寫，亦是為大家打氣。

一切都是巧合 提起《命》，以及再較早時期推出的《生》，兩首歌所表達的東西很豐富，每次聽都有不同領會，阿邦說︰「其實依家個環境，我有好多嘢都講咗，但我想表達啲咩，就留俾觀眾去思考，我好喜歡《命》同《一場同學》個MV，因為好多嘢都冇特別要畫公仔畫出腸。」兩首歌同是出自藍奕邦之手，恰巧的是MV內的教堂也是同一個，一切來得巧合。 他表示創作《命》時，已經覺得要交給林夕才能駕馭，因為這首歌的內容很沉重，繼而 MV亦要找一位有「重量」的演員，最後請來朱栢謙幫忙。二人見面在商討《命》的MV內容時，提起宗教、命運等議題，他認為宗教有潔癖，壓抑了很多東西，「最恐佈嘅嘢，係你肉眼睇唔到嘅嘢！《命》就係講一個宿命壓住你，你要點去反抗，命運係一個好傳統嘅嘢。」

創作自由暫時仲有 現今的社會氛圍，有很多東西不能明言，阿邦坦言為其他公司的歌手填詞時，發現某一些字眼是不能用，「其實有啲字係好無厘頭，都幾搲頭，但依家互聯網世界好發達，大家都可以照表達，暫時創作自由我覺得仲係有，只不過睇你嘅作品發表係邊度。作為一個創作人，我係有需要反映到現今社會情感，可能我都經歷過一啲好難行嘅路，我明大家痛苦嘅位置。呢幾年大家都同樣有好難嘅課題，咁啱啲作品係來自嗰段時期，所以大家會有共鳴。」 誰的聲音重要？ 阿邦指的低潮期，是早幾年他患情緒病的時間，他稱那時候聽到很多所謂安慰的說話，如「你諗多咗啫，你唔諗咪得囉！」當中更有不少是出自身邊的好友，他直言有些失望。他謂自己出來憶述那幾年的經歷，反而有更多人聆聽，「呢個社會好奇怪，大家係聽康復嘅人說話，但其實係要用心去聽身處係泥濘嘅聲音。」

創作出於抒發 他自言是一個不吐不快的人，直至今時今日也是，不平則鳴，亦很珍惜自由身，因為不用受到公司、同事等包袱，亦不用面對人事問題，可以充份表達自己。「我都四十幾歲啦，唔可以好似廿幾歲咁畏首畏尾。以前創作會諗同事、老闆鍾唔鍾意，某程度上係好影響到你創作。我創作動機係好自私，我純粹想把我心裡堆積嘅嘢或者情感表達出嚟，好好彩嘅係聽眾、歌迷同我有共鳴。」 AI無法取替血肉 提到數碼化的年代，AI歌手亦頻生，藍奕邦不擔心科技會取締到人類創作音樂，就算聽歌數碼化，但仍有很多人想要實體碟，如黑膠碟。他說︰「黑膠個聲音製作方法，比起數碼版嘅聲係比較『人性化』，我拎test print上手再擺係轉盤上，播出來有種久違嘅感覺。AI係冇法代替，因為人性血肉係取代唔到，大家喜歡偶像，都係因為渴望人性。」