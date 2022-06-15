藍瓊纓離世｜按大清律例嫁賭王 曾與四太隔空交戰

已故賭賭王何鴻燊二房太太藍瓊纓日前因癌離世，享年79歲。藍瓊纓出身自軍人世家，父親藍建儀曾於廣州嶺南大學讀中文，後考入黃埔軍校第七期，任騎兵大隊長，參與抗日戰爭。
藍瓊纓在求學時期已認識賭王，當時賭王元配夫人黎婉華遇上嚴重車禍，昏迷一個月後又染上怪病，當時香港各名醫都束手無策。當時賭王的業務繁忙，加上要出席大大小小的宴會，坦言需要一位女性主持家中的大小事務，他說︰「不過我唔能夠成世做和尚，好多應酬一定Mr and Mrs。」於是他便待藍瓊纓完成學業後，按大清律例迎娶女方。
賭王藍瓊纓封舞王舞台
二人於1957年結婚，婚後藍瓊纓經常陪伴賭王出席不同社交場合，加上藍瓊纓是跳舞高手，二人不時在舞會上獻技，被人評為「舞帝」和「舞后」，是最佳拍檔。藍瓊纓因為長得漂亮，深受賭王喜愛，賭王亦不時在記者面前大讚︰「我呢個太太，好後生就嫁我，佢好靚㗎，又對我非常之好。」並曾說過難忘二太太為他誕下四女一子，因為太太已生了四個女兒，最後成功誕下兒子猷龍，所以會送她禮物。
賭王把管教仔女的責任全由太太負責，藍瓊纓出名管教嚴厲，子女形容童年如軍訓，但孻女超儀自小性格反叛，不時搞破壞，但仍深得賭王歡心。因為賭王認為超儀的性格似足年輕的自己，她亦是繼超瓊後最得賭王疼愛的女兒。
元配曾反對賭王娶藍瓊纓
有指當時黎婉華極力反對賭王娶藍瓊纓，雖然賭王表示二房太太相處和睦，但黎婉華長居澳門，藍瓊纓就一直長居香港，所以二人的相處時間不算多。及後，賭王與元配所生的兒子猷光因交通意外身亡，賭王只餘下猷龍一子，有指黎婉華一來有感賭王要繁衍家族香燈，二來不想藍瓊纓勢力坐大，於是向賭王推薦身邊的看護陳婉珍，亦即是三太。
與四太隔空罵戰最經典
三太陳婉珍行事低調，相反四太梁安琪愈來愈活躍社交場合，同樣與賭王在舞會上成最佳拍擋，令一向以何太自居的藍瓊纓感到不是味兒。她於98年11月出席晚會時，被問到賭王與梁安琪的關係，適逢當時無綫播映《西遊記》，她隨即揶揄梁安琪說︰「通臂猿猴點同齊天大聖比？(賭王)有女朋友唔緊要，最重要識返屋企，知道邊個係老婆仔女。」之後，四太亦回敬她說：「齊天大聖幾有本事都係飛唔出如來佛祖嘅五指山，我諗佢更年期、食錯藥，黐線亂講」賭王因左右為難，只好封咀避談。