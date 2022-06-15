藍瓊纓離世｜按大清律例嫁賭王 曾與四太隔空交戰

藍瓊纓在求學時期已認識賭王，當時賭王元配夫人黎婉華遇上嚴重車禍，昏迷一個月後又染上怪病，當時香港各名醫都束手無策。當時賭王的業務繁忙，加上要出席大大小小的宴會，坦言需要一位女性主持家中的大小事務，他說︰「不過我唔能夠成世做和尚，好多應酬一定Mr and Mrs。」於是他便待藍瓊纓完成學業後，按大清律例迎娶女方。

賭王 藍瓊纓封舞王舞台

二人於1957年結婚，婚後藍瓊纓經常陪伴賭王出席不同社交場合，加上藍瓊纓是跳舞高手，二人不時在舞會上獻技，被人評為「舞帝」和「舞后」，是最佳拍檔。藍瓊纓因為長得漂亮，深受賭王喜愛，賭王亦不時在記者面前大讚︰「我呢個太太，好後生就嫁我，佢好靚㗎，又對我非常之好。」並曾說過難忘二太太為他誕下四女一子，因為太太已生了四個女兒，最後成功誕下兒子猷龍，所以會送她禮物。

賭王把管教仔女的責任全由太太負責，藍瓊纓出名管教嚴厲，子女形容童年如軍訓，但孻女超儀自小性格反叛，不時搞破壞，但仍深得賭王歡心。因為賭王認為超儀的性格似足年輕的自己，她亦是繼超瓊後最得賭王疼愛的女兒。