藍瓊纓離世｜賭王最多資產的太太 5名子女位位有來頭

已故賭王何鴻燊的二房太太藍瓊纓，於上周六不敵癌症離世，享年79歲。有指藍瓊纓過去一年多長住養和，一星期前病情惡化送入ICU治理。藍瓊纓近年身體狀況屢傳欠佳，15年其胞兄藍鏵纓離世，藍瓊纓需坐輪椅到場。2020年，她亦由旁人攙扶出席亡夫的喪禮。

藍瓊纓是賭王四位太太之中，擁有資產最多的一位。藍瓊纓坐擁不少物業，單是她持有的渣甸山谷柏道25號大宅，價值約近廿億港元。她的5名子女位位事業有成。長女超瓊現為信德集團董事總經理，於2020年以331億身家榮登福布斯香港富豪排行榜第23位，排名亦為何家中最高。