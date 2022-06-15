藍瓊纓離世｜賭王最多資產的太太 5名子女位位有來頭

已故賭王何鴻燊的二房太太藍瓊纓，於上周六不敵癌症離世，享年79歲。有指藍瓊纓過去一年多長住養和，一星期前病情惡化送入ICU治理。藍瓊纓近年身體狀況屢傳欠佳，15年其胞兄藍鏵纓離世，藍瓊纓需坐輪椅到場。2020年，她亦由旁人攙扶出席亡夫的喪禮。
藍瓊纓是賭王四位太太之中，擁有資產最多的一位。藍瓊纓坐擁不少物業，單是她持有的渣甸山谷柏道25號大宅，價值約近廿億港元。她的5名子女位位事業有成。長女超瓊現為信德集團董事總經理，於2020年以331億身家榮登福布斯香港富豪排行榜第23位，排名亦為何家中最高。
持大量澳門旅遊娛樂權益
二女超鳳現為澳博控股主席兼信德集團執行董事兼副董事總經理，持有信德集團14%及澳門博彩0.06%權益。16年宣布與丈夫何志堅離婚，二人育有兩女何鍶珩及何倩珩。三女超蕸為信德集團執行董事，持有創業板公司宏海控股近30%，與兩位家姐持有大量澳博母公司澳門旅遊娛樂的權益，孻女超儀則活躍娛樂圈。
猷龍任新濠國際董事會主席兼行政總裁
至於二房唯一男丁猷龍，為新濠國際董事會主席兼行政總裁，他與妻子持有新濠國際約57%權益，以及擁有布力徑35號大宅。日前離港的珍寶海鮮舫，近年由賭王家族的香港仔飲食集團管理，屬猷龍新濠國際附屬公司。