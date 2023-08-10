藍甲蟲｜DC最新超級英雄下周登場 三代「藍甲蟲」逐個捉

DC全新超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle）今個月暑假壓軸獻映，由《眼鏡蛇道館》22歲拉丁裔型男索洛馬里達那（Xolo Maridueña）擔任主角，故事交代他飾演的海梅維耶斯剛從大學畢業，本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比。他還在摸索自己人生目標時，卻在不由他選擇的情況下，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，更選擇了他成為共生宿主。海梅擁有一副神奇盔甲及超乎想像的超能力，命運從此改寫！

本片的演員陣容包括還有《馬諦瓦公寓》索女布魯娜馬爾柯辛（Bruna Marquezine）、《雷神奇俠》女星亞卓安娜拜拉薩（Adriana Barraza）、《毒梟》的達米安阿卡薩（Damián Alcázar）、《鐵血戰士》的艾皮狄亞卡莉歐（Elpidia Carrillo）及《死囚168小時》金像影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）等，下星期將於香港及北美開畫。 「藍甲蟲」的衣缽已經在DC漫畫中的角色中傳承了三代；每一代藍甲蟲都為角色帶來了獨特的方法和能力，展示了角色隨時間的演變。雖然他們的故事可能各不相同，但他們都通過藍甲蟲名字的遺產和賦予他們力量的聖甲蟲聯繫在一起。

DC 漫畫三代藍甲蟲

第一代藍甲蟲Dan Garrett

1. Dan Garrett（第一代） 最初的藍甲蟲 Dan Garrett 於 1939 年首次亮相。他是一位考古學家，他發現了一種被稱為藍甲蟲聖甲蟲的古埃及文物，然而利用其神秘力量令他獲得神奇力量，成為一名犯罪鬥士。但他的能力十分基礎，依賴於體能和智慧，而不是超人的力量。 Dan Garrett 擔任 Blue Beetle 的任期一直持續到 20 世紀 50 年代。

第二代藍甲蟲Ted Kord

2. Ted Kord（第二代） 1966 年，Ted Kord 作為第二代 Blue Beetle 推出。與第一代不同的是他沒有任何超人的能力，也沒有被聖甲蟲寄生。相反，他依靠的是他天才級的智力所打造出自己獨樹一格的戰服、卓越的運動技能以及各種各樣的小玩意和高科技設備來打擊犯罪。Ted Kord是一個深受喜愛的角色，因其機智、足智多謀和正義聯盟成員的角色而聞名。不幸的是，泰德在2005年的“無限危機倒計時”故事情節中遭遇了悲慘的結局。

第三代藍甲蟲Jaime Reyes