藏海傳｜肖戰為新劇短時間速減17磅 大方露八嚿腹肌登熱搜

由內地當紅小生肖戰主演的話題古裝劇《藏海傳》，取材自著名小說《盜墓筆記》作者南派三叔的番外作品《藏海戲麟》，雖然劇集並非直接改編小說，而是以此為靈感的原創作品，但角色的原型就是《盜墓筆記》中出現的反派汪藏海。《藏海傳》劇情精良緊密，鋪排上暗藏諸多精妙伏筆，不但為《藏海傳》後續劇情發展埋下震撼轉折，也在內地平台再度掀起古裝劇的討論熱潮！

《藏海傳》堪稱是本年度最受歡迎大陸劇，目前的總播放量已經突破6億，在串流平台Disney+上架後更空降各地排行榜，除了劇情燒腦，肖戰的露肉演出亦屬全劇亮點！肖戰曾演出《陳情令》、《慶餘年》狂吸粉絲，而在新劇《藏海傳》，曬肌戲份一幕接一幕，最新劇情交代主角藏海為了推進復仇計畫，故意設下被刺殺戲碼，當中不乏藏海被刺到腹部昏倒時的療傷畫面，大曬八嚿腹肌，不少觀眾卻聚焦在肖戰的結實肉體上，這是肖戰出道以來，首度在電視劇中完整露出健美腹肌，難怪引起廣大網民熱烈討論，並火速登上熱搜。

自《陳情令》後，肖戰與王一博雙雙升格中國頂流，兩人在業界評價都非常不錯，肖戰之後在電影《射鵰英雄傳：俠之大者》中擔演「郭靖」，刻意增磅10公斤（約22磅），當時導演鄭曉龍就透露，希望肖戰在開拍之際可以再瘦一點，而他接著拍攝《藏海傳》時，在短時間內火速減去8公斤（約17.6磅），相當敬業。