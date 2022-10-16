藝人專訪｜余德丞被爆係性格缺陷「冷都男」 阿正嘆難打入國際市場(有片)

余德丞(Dickson)離巢TVB後，除了與Do姐開咪主持電台節目、做YouTuber，最近更與黃正宜(阿正)首次合作主持ViuTV真人騷節目《姊妹們的國際市場》。節目請來5位居港的外籍或混血男士，為5位港女包括ViuTV藝人陳海寧(Dee姐)、Sica何洛瑤和李昭南，以及KOL馬曉晴和王嘉盈作戀愛配對。兩人自言是從旁教路的組爸組媽，只能旁觀10位男女參加者拍拖，Dickson大嘆5位男士欠主動和幽默感，自命細心有風度的他，卻被阿正踢爆只講不做，更直指他是性格有缺撼的「冷都男」。Dickson順勢公開兩大擇偶條件，並大力推介跟阿正拍拖，注定「生活無憂」。

漆黑中的螢火蟲 Dickson初次為ViuTV主持真人騷節目，他笑言久仰阿正大名，當知道有機會拍檔做主持，而且能見識各國男生的追女絕招，當然「𦧲飯應」。至於阿正面對5位不同國籍男生，就大讚Dickson成功突圍，「我覺得他有一種特質幾可取，其實他是佻皮，因為很多女參加者都要要求男生不能太悶或太古板, 但今次5位男生都較斯文和怕醜，相比之下，他很就像漆黑中的螢火蟲。」 Jeffrey 地位動搖？ 5位男生包括日籍的鈴木啟介、泰籍的Kit (王勤傑)、牙買加的Kiva，以及兩位混血法國男港Mixson(黃寶漳)和Alex(杜國樑)，不過阿正直言Kiva的中二病比Jeffrey(魏浚笙)嚴重，封他為「牙買加Jeffrey」，而最令她心心眼的是身高195cm、充滿陽光朝氣的Alex，當被問到能否取代Jeffrey？阿正醒目地答道：「當然Jeffery較優勝！因為195未必能再見，Jeffery仍可見面，完全沒猶豫、沒動搖。」

自封為香港海女 節目叫《姊妹們的國際市場》，不得不提是5位港女代表，Dickson率先戴頭盔表示，「因為有幾位身材相當好，好緊張，不敢亂講嘢，而且有落水玩遊戲的環節，不太敢正視她們。」自問閱女無數，Dickson笑言拍攝當日只敢站在阿正身邊，拿著傘子為她遮太陽，阿正亦自爆嚴陣以待，以包到實的「香港海女」裝束現身，「平時仍夠膽望，但落水當日真的不夠膽，作為一個女生，我擁有的她們都擁有，但真的不夠望，無謂硬碰硬，擔心男生的焦點全落在我身上，自己知，太震撼，無謂搶風頭。」