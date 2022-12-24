藝人專訪｜出道20年歌手轉做演員最掙扎 鄧麗欣：時間證明沒走錯這一步

2022年快將結束，到底這年發生過甚麼事？對鄧麗欣(Stephy)而言，上半年難免憂慮，兩套主演的電影受疫情影響延期上映，幸好踏入下半年，雖然《12日》映期待定，原定賀歲檔的《飯戲攻心》轉為中秋上映，票房大賣，她演的Monica亦深入民心。出道20周年的Stephy亦踏上紅館擔任張敬軒演唱會嘉賓，從而再次挑她的歌癮，並計劃明年重踏舞台開騷。迎來女人四十關口，回顧廿個年頭的演藝路，Stephy細訴幾個重要階段。當被問到可心急男友？Stephy就表示隨緣，感情事從不在她的願望名單上。

難忘濕身聖誕 Stephy早前獲邀出席太古城中心的「Story Traveller」宣傳活動，不說不知，原來她自幼已經被母親教導，世界沒有聖誕老人，不過無損她慶祝聖誕節的興致，中學會與同學逛商場看燈飾，最難忘是與中學同學行海旁看燈飾，「那年的聖誕節特別熱但我穿了厚衣又戴頸巾應節，點知走完整段海旁路，全身濕透，過了一個很熱的濕身聖誕節。」原來Stephy多年來也可留與摯友在聖誕節交換禮物的傳統，她表示，「不是交換貴重禮物，甚至可能抽到會罵對方。最難忘是收過一塊廁所板，很靚有花紋的廁板，不過因尺寸不適合而沒用，其實最開心是大家相聚的感覺。」

《飯戲攻心》帶來安慰 年尾總結，Stephy坦言，「我覺得後半年開始滿意，前半年是等待當中，其實《飯戲攻心》是賀歲片，但因戲院關閉沒法如期上映，曾經有點失望，擔心和憂慮，幸好《飯戲》有好成績，都有份安慰。」其實，Stephy仍有《12日》和《殘影空間》未定映期，後者更已等了3年，「我常覺得一部電影，幕前幕後所有人花了很多心血去做，所以會替這些電影焦急，不是因為自己有份演出，而是覺得有點不值，整套戲應該讓更多人睇。」現實是很多因素不由演員控制，惟有隨遇而安，希望疫情退去一切重回軌道。

曾擔心變雙失 對現年39歲的Stephy來說，20年的演藝路超過人生一半時間，其中有2個重要的轉捩點，首先是由女團Cookies到個人發展，「在團隊時期，我自覺仍是學生，但一個人出來發展，已沒時間讓你去學，真係要實踐，所以由我出第一張唱片開始，是我在這行業成長的重要階段。」另一重要階段是由歌手轉為演員，Stephy形容是一個重要決定，「始終演員和歌手的形象有幾大衝突，如果要邁向專業演員方向，我必須要放棄歌手形象，其實歌手這條路走了10年以上，那時最掙扎是，如果不再出歌，可能會失去一些工作機會和粉絲。同時，可能很多導演仍然認為我是偶像，未必找我拍一些比較實在或較文藝戲，可能我就會變雙失！」