藝人專訪｜悲觀底學樂觀 洪嘉豪跳出惡性循環

Kaho坦言，從沒想過有機會開個人騷，直至今年初公司提出建議，約在半年前確定於11月開騷，首開個人騷即選上可容納7,000人的空曠場地，Kaho坦言：「當然有壓力，其實我較喜愛戶外騷，風景又靚，以前好期望Music Festival請我去玩，今次算是夢想成真。」 開戶外騷，能量的傳遞至為關鍵，總不能只唱慢歌，要推高氣氛，怎也要跳唱快歌甚至騷肌吧？早已在《Frenemy》演唱會打開跳舞關口，以及隱約騷肌，今次開個人騷可會再接再勵？Kaho坦言，「未練但會跳，我的歌是輕快，難度應該較低，至於騷肌與否，則視乎心情，最緊要是「院友」(洪嘉豪粉絲)睇得開心，「我講過肌肉沒大用途，大家都知我不太愛健身，但健身的確對身體有好處，看上去精神點，改善骨架，著衫都會較好睇。」

除了首次開個人騷，今年Kaho也有不少新嘗試，包括擔任綜藝節目主持和拍拍賀歲片《超神經械劫案》，雖不是主角，但戲份不少，足見大眾對其搞笑形象也很受落，Kaho感恩能讓大家開懷大笑，「其實近年已沒想太多怎可獲認同，純粹很自然地做自己，跟大家分享生活無聊事，反令大家覺得我更真實。而且大家都需要娛樂，我有時睇自己的節目也覺得好笑。」談到初拍電影的體驗，他直言角色有難度，但慶幸遇上班好演員，無論是前輩或年紀相若的，大家一起去玩, 去摸索和研究，還有演技導師指導，才不致於太緊張。

演唱會命為《The Cycle Of… Kaho Hung Live 2022 》，靈感來自其新歌《還原淚》的英文名「The Cycle of Tears」，Kaho解釋，「這世上很多事也是循環，眼淚可以循環、The Cycle of life是生命的循環，《逆時車站》是時間的循環，專輯《Learning Curve》裡的歌是愛情的循環，我在演藝路經歷的高低起跌也是循環，還有年紀的循環……」上月31歲生日的Kaho笑言，已經年紀不輕，希望演唱會能營造色彩繽紛，重拾青春感覺，故此在開騷前再推出輕快又sweet的新歌《海邊的呀豪》，「就像出道作《半天空檔》的風格，曾有段日子覺得自己長大，不想再做sweet歌，點知相隔幾年，發現自己表現仍像小朋友。」

化批評為動力

話雖如此，畢竟娛樂圈催人成長，出道4年的Kaho自覺有甚麼改變？「以前好悲觀，經常唔開心，近兩年開心咗，心態上，若大家覺得某一首歌唔好聽，以前會覺得點會唔好聽？會好唔開心，繼續沉下去，現在會轉化為動力，希望有天能說服大家。」隨著累積經驗，Kaho漸領悟到調整心態的重要，「可能已長大，發覺唔開心會影響好多事，會好懷疑自己，下次再面對觀眾，會擔心他們是否想看我表演，太多顧慮就無法投入，唱得不好影響表現，會受到更多質疑，這就造成惡性循環，若可選擇就樂觀一點。」

父母認同

外界總愛將他與MC(張天賦)比較，Kaho亦能從容面對，「在我眼中，從來不存在比較，如果入場看過我們的演唱會就知，我與MC是兩個完全不同風格的人，MC是公認唱功很好的歌手，而樂迷通常喜歡我所覺的歌曲故事，我倆都會為對方有好成績而開心。」初入行時Kaho曾透露曾任經理人的母親雖沒反對，但也不算特別支持，早前父母均有入場看Frenemy 演唱會，兩人有何評價？Kaho笑言，「大個仔囉！我也有發訊息給他們，希望他們看完那次演唱會，不用再擔心我，不再覺得我是小孩子，(有何回覆？)我媽覆OK。」一句OK，看似簡單，實是放心的表現。

文：Grace 攝：董立華

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