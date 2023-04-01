藝人專訪｜日本唱作歌手NOA拍劇上位 期待來港嘆美食

23歲NOA精通日、韓、英三國語言，近日他越洋接受《AM730》訪問，首次來港前先跟本地粉絲打招呼。NOA雖然暫時沒有來過香港，但他對香港留有深刻印象，尤其是維港夜景，他說：「好有未來感，亦好有型，覺得維港夜景很美，還有聽講香港有很多美食，期待實際到香港時可以大飽口福。」

激似角色久留島巧

去年因參演本田翼主演日劇《為你綻放的花》帶旺人氣，更以劇中男團8LOOM作限定發展，問到對演戲是否充滿興趣，NOA就稱十分濃厚，因為演員跟歌手是另一種表現，對一向專注唱歌的他帶來新衝擊，希望今後進力去嘗試更多挑戰。談到劇中角色久留島巧，NOA直指跟此角有不少共通點：「例如客觀地看待事物、愛吃的時候等等，平時也經常會被8LOOM隊友指我似阿巧這角色。」NOA具備音樂才華，原來他的創作靈感往往是來自歌迷，事關他認為自己傳遞給粉絲的一切十分重要，故在創作時會先想歌迷想甚麼、有何煩惱，均是他的創作泉源。

5月將舉行首次香港個唱，NOA表示：「香港NOANA！我們終於見面的日子快到了，一想到快要見到你們已感到很興奮，非常感謝你們支持。」NOA今年推出首張個人專輯《NO.A》，屆時將會在個唱上獻唱新碟歌曲及多支人氣單曲。