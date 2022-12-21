藝人專訪｜日本組合CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE訪港 主音Chi-殺入旺角搵食

CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE主音Chi-留招牌橙髮，她表示暫時未有轉Look打算。

日本新進組合CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE近日來港，今次獲邀出席假亞洲國際博覽館舉行的大型親子運動音樂嘉年華「BPM JUNIOR」，原來今次是三人首次海外演出，女主音Chi-偕隊友Whoopies1號、Whoopies2號還抽空接受香港傳媒訪問。 出發前搵定資料 對於組合名的由來，Chi-表示名字愈長愈方便在網上搜尋，隊友即建議用美國一款全統甜品Chocolate Whoopie Pies，然後再加上她最愛的變色龍(Chameleons)作配搭，就得出現在的隊名。問到會否改中文名進軍中港台？三人就表示暫時未有此打算。由於今次是首度衝出日本，Chi-興奮說：「第一次來香港，亦是我第一次到海外，所以出發前十分期待。」Chi-對香港印象是很多密麻麻的建築物，亦有不少大排檔，知道香港是美食天堂，抵港前已上網搜尋相關資料，會去大嘆地道食物及選購一些別緻飾物，旺角女人街是今次行程之一。

CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE獲邀來港出席亞博舉行的大型親子運動音樂嘉年華「BPM JUNIOR」。 Photo credit IG @actionreplayhk @livenationhk

染髮兩年留橙色頭 出道兩年，CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE的目標是要透過音樂串流平台獲更多人認識，亦希望可以保留獨特的音樂風格，慢慢躋身主流市場，更期待與海外音樂人合作。Chi-入行至今一直留了橙色bob頭，她自言有時工作需要會兩個星期染一次，平均約兩個月才補染一次。Chi跟Whoopies1號、2號經常三人行，做完音樂亦會一齊睇戲，由於幾乎每日都見面，坦言亦會向對方發脾氣，深厚感情如同一家人。聖誕節將至，三人正忙於籌備新碟，相信聖誕仍要開工，不過新年就會好好享受假期。

登SUMMER SONIC舞台 過去一年，CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE參加了不少音樂會，包括SUMMER SONIC，Chi-回想當日在東京場的主舞台成為打頭陣單位，台下大批歌迷也隨着他們的音樂起舞，情景令Chi-相當難忘，亦給予她很大信心。今次來港，CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE在「BPM JUNIOR」見到有年紀輕輕的小DJ打碟，令他們發現香港人亦很接受夜店文化，希望自己的音樂能夠帶給本地歌迷，展望將來有機會能到港開騷。

今次的香港行，是CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE的首次海外演出。 Photo credit IG @actionreplayhk @livenationhk