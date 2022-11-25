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娛樂
2022-11-25 10:58:30

藝人專訪｜林家熙演戲開竅感激凌文龍 蘇皓兒恨拍運動題材作品(有片)

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鬼片曾是常見的港產片類型，隨著合拍片主導，港產鬼片已逐漸式微，現正上映的《猛鬼3寶》罕有地打正𣄃號是「真有鬼」的鬼片，電影的3個單元全部起用新生代演員，其中《猛鬼商場》單元有林家熙(Locker)和蘇皓兒(Chloe)參演，兩人接受本報專訪，從睇鬼片談到撞鬼經歷，Locker入住猛鬼酒店嚇到大逃跑之餘，更慘被嘲笑；Chloe困於有「黑歷史」的隔離酒店最擔心竟然是犯法？兩位新晉演員亦分享演戲路上的摸索體驗。

林家熙與蘇皓兒在《猛鬼3寶》首次合作。(林俊源攝) 首次拍鬼片的林家熙，自爆好驚睇鬼片。(林俊源攝) 曾主持網上靈探節目的蘇皓兒，原來很大膽，很喜歡看鬼片。(林俊源攝)

大豐收的兩年

出道6年的Locker，自加入「試當真」後為人所熟悉，去年初參演MIRROR成員Edan(呂爵安)的《E先生連環不幸事件》MV，人氣進一步高升，近兩年不少影視作品都見Locker影蹤，今年首度參演試當真舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，更在剛電影《拼命三郎》首次擔正，與譚耀文大演對手戲。Locker直言很滿意這兩年的發展，「可算是大豐收，近年拍了電視劇，搞笑、熱血或動作類型都試過，將來會試一些文戲角色，所以很開心，讓觀眾認識我不同面向。」不過，Chloe自言仍未能擺脫模持兒形象，「可以更加好，因為想轉型做演員，今年拍的戲劇作品較少，以往通常演學生或愛情小品，今次《猛鬼3寶》也是配角，希望有更多機會希望演不同角色。」問到想試有甚麼題材，Chloe不假思索答道，「我想試運動題材，(籃球？)甚麼也可以，運動題材通常很熱血，角色成長會令人有反思，希望多拍正能量題材的作品。

Locker和Chloe希望多嘗試不同角色。(林俊源攝) Chloe羡慕Locker拍過不少運動題材作品。(林俊源攝)

Locker最驚睇鬼片

《猛鬼3寶》是Locker首次參演的鬼片，原來他甚怕看鬼片，反而Chloe則非常熱衷於看鬼片，她表示，「我特別鍾意睇東南亞鬼片，好鍾意那刺激感，如果有機會我也想拍鬼片。」Locker大表驚訝，「我唔得，真係會怕，但有時又想睇鬼片，於是一邊睇一邊幻想只是片場，鏡頭外有很多人員。」兩人參演的單元《猛鬼商場》走溫情路線，故事圍繞一隻小女鬼不願離開快將清拆的商場，Locker笑言就像拍動作片，「最深刻是跟七師傅打交，被她從二樓打落一樓，再爬上來，幸好現場有動作指導，我本身好動較易上手。」Chloe最深刻是與演女鬼的小演員合作，「她真是很棒，我們晚上拍攝，她朝早上學，帶功課來片場做，非常敬業，煞科那天還送

林家熙形容拍《猛鬼3寶》如同拍動作片，最難忘與七師傅大打出手。(林俊源攝) Chloe愛看鬼片，最深刻的港產鬼片是後製3D版《咒樂園》。(林俊源攝) Chloe指《猛鬼3寶》走溫情路線，絕非恐怖鬼片。(劇照) Locker在《猛鬼3寶》與林千渟會上演韓式偶像劇情節。(劇照)

最驚無辜辜犯法

現實中，兩人可有恐怖的疑似「撞鬼」經驗？Locker搶先分享，有次入住泰國酒店，房門突然又開又關，嚇得他急急向酒店職員求救，「當有人來我立刻衝出走廊，他拿著電話與經理商量時，房裡電話突然響起來，我們即刻衝落去lobby，好記得我跑到落去被人笑，後來才發現那酒店好猛鬼。」Chloe自認膽大，主持靈探節目都面不改容，惟最驚是無辜辜犯法，「早前拍完旅遊節目，返港住隔離酒店，朋友話那裡曾發生情殺案，我完全不敢查證，那時要隔離3天，驚自己嚇到衝出房門會犯法。」問她如何度過「疑神疑鬼」的3天？Chloe笑言，「因為我大近視，這幾天不戴眼鏡，看甚麼都矇矇矓矓，眼不見為乾淨。」

模特兒出身的Chloe渴望有天能真正轉型成為演員。(林俊源攝) Locker 自言曾在演藝路上曾感迷惘，「試當真」給他磨練機會，漸漸學懂享受演出。(林俊源攝) Locker早前首度參演「試當真」舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，他形容猶如上了密集演技訓練班。 Locker在拍《IT狗》之前，已經跟凌文龍學演戲，獲益良多。(劇照) Chloe亦在參演現正上映的《忽然心動》。(劇照) Chloe熱愛運動，是籃球女將。

試當真是轉捩點

兩位新生代演員，在演藝路上都經歷過跌跌碰碰的摸索期， Chloe曾跟彭秀慧、朱栢謙等進修演技，她坦言，「初演戲的兩年偏向緊張，上戲劇堂學的東西都不太明白，我純粹跟著演，最近上堂終於略為明白，可能累積了3、4年演戲經驗。」Locker大表認同，「我初入行上戲劇課時，不斷抄筆記，其實不太明白。」越緊張越影響表現，對Locker來說，演藝路上的轉捩點是加入了「試當真」，「因為我貪玩，拍YouTube片可有很多新嘗試，任我發揮，自己剪接後，觀眾給我反應，讓我逐漸明白點樣會好睇當心態越放鬆，開始懂得將所學的滲入演戲中。」Chloe近期亦漸領悟要放過自己，「早兩年拍了齣電視劇，後來再跟老師上堂學戲，今年那劇集才播出，覺得自己怎可演得這麼差！」她沒有透露是哪套劇，相信是早前播出的《金宵大廈2》。黑歷史已無法改變，Chloe選擇放過自己，「起碼我有繼續上堂自我增值，有時也別要自己埋牆角。」

 

Locker和Chloe分別都有上戲劇課進修演技。(林俊源攝) Locker在《E先生連環不幸事件》的演出備受讚賞，那天的拍攝也令他深刻難忘。 Locker 表示拍《媽媽的神奇小子》開始懂得將演技理論滲進演戲中。 Chloe在兩年前拍的《金宵大廈2》演毀容的女生，觀眾對劇集的評價兩極。 Locker 在《反起跑線聯盟》首次演父親角色。 Locker 在電影《拼命三郎》首次演男主角，他特地為角色操肌。 Chloe在拍《假冒女團》前，已認識Anson Lo，兩人是彭秀慧的演戲學生。

首當男一未感壓力

另外，去年初參演Edan的《E先生連環不幸事件》MV，也是Locker的另一突破，「我自己都好鍾意，那天拍得好爽，拍完回家，我跟自己說，必定要記得這感覺。說漏了……還有位老師對我有很大幫助，就是凌文龍，我有參加他的演戲工作坊，好大得著。」Locker於電影《拼命三郎》首次擔正，角色在MIRROR成員陳卓賢(Ian)辭演後，交到Locker手上，問到可感壓力？他淡然道，「很多時專注跟導演和譚哥討論劇本，不算太緊張。其實之前拍了一套戲，跟多位前輩合作，有很多學習，加上演出舞台劇，就像密集式受訓，自信心大了。」

林家謙和蘇皓兜接受本報專訪，分享在演戲路上的摸索體驗。 Locker和Chloe甚受廣告商歡迎。(林俊源攝) 模特兒出身的Chloe試過以女團形式出道，發覺最愛還是演戲。(林俊源攝)
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