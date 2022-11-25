藝人專訪｜林家熙演戲開竅感激凌文龍 蘇皓兒恨拍運動題材作品(有片)

鬼片曾是常見的港產片類型，隨著合拍片主導，港產鬼片已逐漸式微，現正上映的《猛鬼3寶》罕有地打正𣄃號是「真有鬼」的鬼片，電影的3個單元全部起用新生代演員，其中《猛鬼商場》單元有林家熙(Locker)和蘇皓兒(Chloe)參演，兩人接受本報專訪，從睇鬼片談到撞鬼經歷，Locker入住猛鬼酒店嚇到大逃跑之餘，更慘被嘲笑；Chloe困於有「黑歷史」的隔離酒店最擔心竟然是犯法？兩位新晉演員亦分享演戲路上的摸索體驗。

大豐收的兩年 出道6年的Locker，自加入「試當真」後為人所熟悉，去年初參演MIRROR成員Edan(呂爵安)的《E先生連環不幸事件》MV，人氣進一步高升，近兩年不少影視作品都見Locker影蹤，今年首度參演試當真舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，更在剛電影《拼命三郎》首次擔正，與譚耀文大演對手戲。Locker直言很滿意這兩年的發展，「可算是大豐收，近年拍了電視劇，搞笑、熱血或動作類型都試過，將來會試一些文戲角色，所以很開心，讓觀眾認識我不同面向。」不過，Chloe自言仍未能擺脫模持兒形象，「可以更加好，因為想轉型做演員，今年拍的戲劇作品較少，以往通常演學生或愛情小品，今次《猛鬼3寶》也是配角，希望有更多機會希望演不同角色。」問到想試有甚麼題材，Chloe不假思索答道，「我想試運動題材，(籃球？)甚麼也可以，運動題材通常很熱血，角色成長會令人有反思，希望多拍正能量題材的作品。

Locker最驚睇鬼片 《猛鬼3寶》是Locker首次參演的鬼片，原來他甚怕看鬼片，反而Chloe則非常熱衷於看鬼片，她表示，「我特別鍾意睇東南亞鬼片，好鍾意那刺激感，如果有機會我也想拍鬼片。」Locker大表驚訝，「我唔得，真係會怕，但有時又想睇鬼片，於是一邊睇一邊幻想只是片場，鏡頭外有很多人員。」兩人參演的單元《猛鬼商場》走溫情路線，故事圍繞一隻小女鬼不願離開快將清拆的商場，Locker笑言就像拍動作片，「最深刻是跟七師傅打交，被她從二樓打落一樓，再爬上來，幸好現場有動作指導，我本身好動較易上手。」Chloe最深刻是與演女鬼的小演員合作，「她真是很棒，我們晚上拍攝，她朝早上學，帶功課來片場做，非常敬業，煞科那天還送

最驚無辜辜犯法 現實中，兩人可有恐怖的疑似「撞鬼」經驗？Locker搶先分享，有次入住泰國酒店，房門突然又開又關，嚇得他急急向酒店職員求救，「當有人來我立刻衝出走廊，他拿著電話與經理商量時，房裡電話突然響起來，我們即刻衝落去lobby，好記得我跑到落去被人笑，後來才發現那酒店好猛鬼。」Chloe自認膽大，主持靈探節目都面不改容，惟最驚是無辜辜犯法，「早前拍完旅遊節目，返港住隔離酒店，朋友話那裡曾發生情殺案，我完全不敢查證，那時要隔離3天，驚自己嚇到衝出房門會犯法。」問她如何度過「疑神疑鬼」的3天？Chloe笑言，「因為我大近視，這幾天不戴眼鏡，看甚麼都矇矇矓矓，眼不見為乾淨。」

試當真是轉捩點 兩位新生代演員，在演藝路上都經歷過跌跌碰碰的摸索期， Chloe曾跟彭秀慧、朱栢謙等進修演技，她坦言，「初演戲的兩年偏向緊張，上戲劇堂學的東西都不太明白，我純粹跟著演，最近上堂終於略為明白，可能累積了3、4年演戲經驗。」Locker大表認同，「我初入行上戲劇課時，不斷抄筆記，其實不太明白。」越緊張越影響表現，對Locker來說，演藝路上的轉捩點是加入了「試當真」，「因為我貪玩，拍YouTube片可有很多新嘗試，任我發揮，自己剪接後，觀眾給我反應，讓我逐漸明白點樣會好睇。當心態越放鬆，開始懂得將所學的滲入演戲中。」Chloe近期亦漸領悟要放過自己，「早兩年拍了齣電視劇，後來再跟老師上堂學戲，今年那劇集才播出，覺得自己怎可演得這麼差！」她沒有透露是哪套劇，相信是早前播出的《金宵大廈2》。黑歷史已無法改變，Chloe選擇放過自己，「起碼我有繼續上堂自我增值，有時也別要逼自己埋牆角。」