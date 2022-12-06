藝人專訪｜柳樂優彌14歲贏康城影帝被批冇演技 18年後談昔日對手：我好鍾意梁朝偉

日本男星柳樂優彌憑《誰知赤子心》曾打敗梁朝偉勇奪「康城影帝」，當時年僅14歲的史上最年輕影帝，事隔18年，如今已經是個演技派演員，32歲的柳樂優彌婚後更與愛妻育有一個12歲囡囡。近日，柳樂優彌接受《AM730》訪問仍顯得一臉稚氣，提到昔日對手梁朝偉，他即表現得相當興奮，更自認是對方的超級粉絲！

恨演Marvel作品 柳樂優彌為串流平台Disney+主演的原創驚慄日劇《噬亡村》，由片山慎三執導，演員還有吉岡里帆及倍賞美津子等陣容，柳樂優彌與片山慎三受訪，今次與迪士尼合作，柳樂優彌此行到新加坡宣傳，被問到會否有興趣參演Marvel作品，他毫不猶豫表示希望可以成為MCU其中一員，而他又憶起曾收到《誰知赤子心》導演是枝裕和的email，談到在2014年迪士尼動畫《大英雄聯盟》（Big Hero 6）中，主角Hiro（阿廣）是受到其攞獎作品《誰知赤子心》的角色啟發，談到終於接拍迪士尼劇集，他笑言拍攝《噬亡村》時沒有感受到米奇老鼠，而此行卻獲安排跟米奇同框，令他高興不已。片山慎三對於跟柳樂優彌今次合作，他則表示：「大家合作得非常愉快，在拍攝時每日相處，更加發覺劇中主角阿川大悟，絕對是非柳樂優彌演出不可，因為他的雙眼夠恐怖，哈哈！」片山慎三說到網上串流平台可以接觸到全世界，他認為影視工業不斷變遷，如今拍攝過程要考慮到給全球劇迷欣賞，實在要想清楚如何把日本文化融入其中傳達給海外觀眾。