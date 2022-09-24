藝人專訪︱桂綸鎂想念香港朋友 自爆曾在蘭桂坊飲醉酒

桂綸鎂本月初不幸確診了新冠肺炎，令到《台北女子圖鑑》的宣傳攻勢立即叫停，不少粉絲也很擔心其身體狀況，問到她現時有沒有後遺症？小鎂即說：「先跟大家說一聲不好意思，我現在康復得蠻好的，也沒有甚麼後遺症和副作用，謝謝大家關心。」《台北女子圖鑑》中有不同類型的女性，除了主角是挑戰型女子外，還有「奉獻型女子」楊謹華、「踏實型女子」連俞涵、「都會型女子」天心、「前衛型女子」曾愷玹、「直率型女子」李霈瑜、「求好心切型女子」夏于喬、「隨緣型女子」姚以緹、「自在型女子」林思宇、「操控型女子」張景嵐、「果決型女子」陸明君，小鎂就覺得自己應該是「綜合型」，自言：「因為碰到不同的事情好像會用不同的方式去處理跟面對，有些時候碰到陌生的事情會蠻想挑戰，或者是，有些時候碰到自己喜愛的人會用比較溫柔的方式等等，所以我覺得比較綜合。」不過，小鎂就覺得女主角林怡姍比她較為勇敢，角色很果斷亦在作出決定後不會向後看，勇往直前，她坦言現實中的自己卻經常想太多，做不出果斷的決定。小鎂在劇中從20歲演到40歲，談到最難演的時期，她認為是在28歲至33歲左右，因為這個年紀的樣子與聲音變化不算太大，但要交代出林怡姍的成長變化，所以中間的時期較有難度。

不要忙了自己的生活

疫情至今，桂綸鎂除了去過巴黎外，基本上一直留在台灣，她表示上次來香港已經大概五年前，小鎂表示很想香港的朋友及支持者，她說：「很想念，因為我也有朋友在那裏，也跟一些拍攝的工作人員蠻熟悉的，還有香港的美食，還有曾經逛過的街道，其實蠻想念的！」她更自爆：「曾經在蘭桂坊喝醉，特別想念在香港的朋友。」最後，小鎂問候香港粉絲，希望大家在這段日子除了防疫之外，不要忙了自己的生活，要好似林怡姍這角色一樣勇敢，就算生活困難，大家也要找到生存下去的熱情和勇氣，並鼓勵香港的粉絲朋友們，就算生活當中遇到困難，先要以樂觀的心態才可奮鬥前進。