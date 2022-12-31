藝人專訪｜炎明熹難忘攜《聲夢》獎見家人 自認眼淺：嫲嫲哽咽我都忍唔住喊

炎明熹(Gigi)憑《聲夢傳奇》奪冠後，受力捧為TVB小天后，去年9月出道作《真話的高清》已向難度挑戰，今年加入組合After Class，至今已推出10多首個人、組合及合唱作品，初次拍劇《青春本我》已入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」最後十強，日前在《Yahoo! 搜尋人氣大獎2022》和獲《新城勁爆頒獎禮》各獲兩大獎項。年尾樂壇派成績表，問到對奪獎的信心，Gigi自言沒想太多，未足18歲的她，保持一貫成熟大方的態度，「我覺得每一個獎項都是鼓勵，獲獎固然好，但天時地利人和都很重要。」

Fans伴唱最sweet 炎明熹於上月推出新歌《好想約你》，回歸貼地親和路線，「我覺得這是一首好甜蜜的歌，好溫情和有人情味，而且好有童話故事的感覺。因為歌詞寫『坐上飛氈』，好似坐在一張魔法氈上，跟大家起程，找不同的人。」歌曲MV裡有父女、爺孫、婆孫和情侶等約會，Gigi興奮憶述拍MV的情景，「我們去到很多地方，那天簡直是遊歷港島區一周，仲有行山，有好多斜路，感受不同感覺和情懷。」最教她開心是歌迷有共鳴，彼此產生微妙聯繫，「記得有次粉絲聚會，我跟大家說：準備好坐上飛氈了嗎？一起坐吧！大家就一起唱，非常sweet。」

難以形容的喜悅 歌曲沒寫明約會對象是誰，由樂迷自己感受，至於Gigi最想約誰？她秒回，「首先想到是家人。」她自小與父母分隔兩地，掛念對方也是理所當然，她坦言兒時曾埋怨雙親，「之前非常掛念父母，真的每天都想和他們一起，不明白點解不可以，現在長大了，發現大家也有各自的工作，不可能永遠都是在一起，各有需要照顧的人，倒不如先做好自己，然後再去見大家。所以需要歷練，才會有不一樣的感覺。」 今年，終於等到「衣錦還鄉」的時候，Gigi趁參加《聲生不息》期間，拿著《聲夢傳奇》的冠軍獎座跟家人見面，她憶述當時情景，深刻難忘，「拿到獎跟他們分享，那份喜悅難以形容，滿足了兩年思念之情。記得我下車時，我見到爸爸媽媽就喊，還有嫲嫲跟我說話時，突然哽咽，我忍不住又喊了，當眼淚快要流出來時，我就忍住想安慰她。」

自認眼淺 Gigi自認是眼淺的人，看感動的電影，即使重複看都會哭成淚人，當然，也會視乎實際情況，「若覺得那時可釋放出來，跟我一起的人，了解這份感覺的話，我就會喊出來。」Gigi自言讀中學前，沒甚麼人生目標，只因媽媽是護士，曾夢想過跟媽媽一樣，「後來被發掘唱歌天分，開始學唱歌和參加不同比賽，唱歌老師和家人都好支持我參加《聲夢傳奇》，走過這奇妙旅程後，拿著獎座跟家人分享，那份喜悅難以形容。」 過濾負評求進步 達成歌手夢，歷過淘汰賽的殘酷洗禮，Gigi還要面對網民的批評，問她已適應了嗎？「我是一個思前想後的人，當我決定踏上大眾視線面前，已預計好所有的抨擊，不過有時真的不開心，但我的優點是很善忘和樂觀， 而且一直都想抒發正能量，不會一直負面或者唔開心。」話雖如此，面對負評，難免影響心情，她坦言起初不太留言，「現在開始會看， 如果有些意見，不同人都發了很多次，我真的會去反思，過濾一下，再作改進。」