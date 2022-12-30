藝人專訪｜熱愛自由拒做偶像 MC張天賦：我只是歌手(有片)

MC早於去年初已得悉公司入紙紅館，以當時出道才1年的他來說，大感意外，他笑言，「當時我還以為是開玩笑，後來要我簽紙才知道是真的。」MC將於明年迎來人生首個紅館演唱會《This is MC》，MC心情既緊張又期待，「其實好興奮，畢竟很多歌手的目標或夢想都想踏上這大舞台，即使如何害怕都要開一次，只不過會擔心自己不夠歌，演出經驗不夠。」從busking唱到闖出名堂，不是已累積很多經驗嗎？MC答道，「以前busking很隨意，但演唱會要計劃和籌備。」故此，除了不同曲風的抒情作品，MC還推出《小心地滑》以及首支跳唱作品《Overkill》，他坦言，「一定沒辦法整個演唱會都唱自己的歌，所以會翻唱別人的歌，除咗有跳舞環節，仲會自彈自唱，所以最近買了一座琴，哎呀！說了出來……」既已劇透，MC索性自爆，「這部琴剛送到我家，我就不停練習，希望有好效果。其實要彈得淡定幫自己伴奏，又要不影響唱歌，都是幾困難的一件事。」

演唱會名為《This is MC》，為要呈現更多屬於MC的獨特元素。追本溯源，MC即Michael Cheung，由父親命名，代表著對兒子的寄望，「海報設計概念來爸爸生前最喜歡的電影《教父》，當初我叫Michael 正因看完這套戲，希望我可像戲裡的角色Michael，能擔起重任。」MC參加《全民造星II》時，原打算在舞台公開多謝一直支持他追夢的父親，雖然父親不敵病魔逝世，但MC從街頭、麥花臣、九展到紅館，MC的舞台愈來愈大，總算不負父親所望？MC自言沒想太多，只盼能持守初心做好音樂，「其實好簡單，初心是好鍾意音樂，想唱歌給大家聽。」大眾看MC的音樂事業發展暢，他卻表示，「其實每次出歌前後，都會不停質疑自己，就是This is MC這句話令我堅持，必須要保持信念，才能塑造真正自己。」

忠於自己，展現真實一面，是MC常掛在口邊的說話，怎才是真實的MC？他借用新歌《Overkill》作回應，「如果用一個字形容這首歌，就是喪，即是很忘我境界，這跟做音樂的態度很似，就算有幾誇，只要是自己喜歡的類型，都做去做。」MC特別喜歡其中兩句歌詞「有痛要痛到過度/有喪要喪到過度」，「即是你做一件事，你就做到極致。我覺得若有保留，就沒那麼爽。或許這未必是好事，就像我拍MV跳舞去到盡，結果扭傷，可能成長就需要這些所以是痛的。但心態上，用心去做一件事，可能未必有好結果，但至少不後悔。」他預告還會推出一首演唱會同名的主題曲《This is MC》，跟《Overkill》一樣由林寶填詞，MC興奮表示，「感覺很度身訂造，所以好期待那首歌，至於幾時推出，我都未知，可能在開騷時才首次聽到。」

與母親食飯都有顧忌

好奇問他，「This is MC」的核心是甚麼？他不假思索答道，「自由，我很熱愛自由，我很喜歡那種空間，如果被奪去自由就不行 若規限我只可唱某種歌，或者只可做怎樣的人就很無趣。」話雖如此，經過娛樂圈的3年洗禮， MC不諱言，「成熟是必要的，畢竟在娛樂圈，經歷過這麼多事情，無論在心態或者在性格上，都有一些轉變。你要學習，怎樣在這種空間取得自由感，找到快樂，這就是人生。」藝人一舉一動都是傳媒焦點，閒逛超市閒都會傳緋聞，MC與兩位MV「賦女郎」的《全民造星4》Ash(鍾卓穎)和「熊仔頭」Santis的緋聞，曾成為城中熱話。他坦言，未出道前認為藝人生活可一切如常，但經一事長一智，現在真的會多作考慮，「例如同媽媽或朋友吃飯，會有所顧忌，係咪要選一些較少人的地方？我覺得不應該這樣，我不想戴面具或包裝自己，想讓人知道我有真實的生活，其實是普通人，從來都沒標籤自己是偶像，我只是一個歌手。」

曾想改變遊戲規則

MC笑言，曾想過改變娛圈生態，「但自覺沒有這功力和修行，那就乖乖地吧！」藝人生活難以沒規範，MC計劃向創作歌手進發，盼能在音樂世界尋找自由，「作曲可有這自由，就像你幫自己製作一件衣服，你可選擇質料軟或硬，早前 認識很多不同的音樂人，都希望有機會合作。」他自言最喜歡R&B，能遊走於抒情與激烈之間，甚具玩味，將來亦希望嘗試hip-hop風格。除了音樂，MC坦言對演戲也有興趣，「之前只有一次拍攝經驗，雖然幾辛苦，但當你看到成品，會發現其實好享受團隊合作的成果。」他表示想挑戰演異於常人的角色，如變態佬、智障人士等，「拍戲讓你代入某些角色，過程中可更認識自己，一直都想更加認識自己，不論是做歌或者做任何事都更好。」

文：Grace 攝：林俊源

髮型：Cliff chan @ hair corner k11 musea

化妝：Tammy Au

服裝：Givenchy