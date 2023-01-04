藝人專訪｜王柏傑拍《台灣犯罪故事》任打唔嬲 李銘忠最深刻廣東話係「行快啲啦」

Disney+原創劇《台灣犯罪故事》今日起上線，劇情改編自台灣的四個真實犯罪事件，演員包括王柏傑、李銘忠、鳳小岳、林予晞、宋芸樺、李霈瑜、蔡凡熙等華麗陣容，並請來盧廣仲翻唱孫燕姿名曲《天黑黑》成劇集主題曲。 等了三年才開拍 《台灣犯罪故事》四個單元分別是「出軌」、「生死困局」、「惡有引力」、「黑潮之下」，當中《生死困局》王柏傑、李銘忠近日以視像接受《AM730》專訪，分享今次合作經驗，王柏傑更透露在《台灣犯罪故事》開拍前兩年已收到劇本，受到疫情影響，結果等了三年才順利開拍。

獲男拍檔讚太帥 王柏傑於2006年入行，首登大銀幕演出《九降風》即與鳳小岳結緣，兩人去年合演的大熱劇《華燈初上》風靡亞洲，早前又參演Disney+話題劇《台北女子圖鑑》，今次則各自擔正《台灣犯罪故事》的兩個單元「出軌」和「生死困局」。在「生死困局」中，王柏傑飾演一位記者，他與李銘忠鬥智鬥力，劇中兩人每場對手戲都充滿火花，李銘忠透露當初知道跟王柏傑合作，他心情有點緊張及興奮：「因為之前有看過他的作品，蠻欣賞這個演員，第一次見面的時間，不敢正視他，令我有點害羞，因為他太帥了。」王柏傑在拍攝前會主動約李銘忠他出來討論劇本，每一場戲前都會有很多溝通，讓李銘忠相當感動及佩服，兩人私下建立出深厚交情，銘忠更透露有次主動向王柏傑送上溫暖抱抱，認為彼此合作是需要來個擁抱來聯繫感情。

遭對手出盡力真打 在劇中有動作戲，王柏傑對一當中的被打場面，他表示：「我拍戲的時候，比較喜歡真實一點的感覺，所以跟他們講，真實來的時候，你可以用全力…不要用全力，一半力就好，你要打真才看起來挺真的，對方說OkOk，然後真正Action的時候，他一打我頭就聽到我的頸，就聽到『卡卡卡』的聲。」而且還多次NG，結果該場大概共拍了5次，王柏傑笑指對方每次都非常用力，雖然慶幸沒有被打斷頸，但拍攝後一刻卻意會到出來效果應會很理想。