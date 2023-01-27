藝人專訪｜阿冰獻螢幕初吻：係陳健朗做主動 周冠威：《一人婚禮》難拍過《幻愛》(有片)

舉行婚禮，通常是有對象。《幻愛》、《時代革命》導演周冠威的賀歲檔喜劇《一人婚禮》，由YouTube Channel「小薯茄」成員吳冰(阿冰)和陳健朗擔任男女主角，則是一個與自己舉行婚禮的故事。首登大銀幕的阿冰在戲中奉獻多個第一次，包括穿婚紗、扮小丑，還上獻上螢幕初吻，最搞笑是「受益人」陳健朗竟懵然不知，「拍攝當刻不太緊張，但拍完就很驚訝，原來是她的螢幕初吻！」

緣起於10年前的創作靈感 過往多執導嚴肅題材作品的周冠威，首次執導青春愛情喜劇《一人婚禮》，他表示是構思源自10年前在台灣讀到的一則新聞報道，「有位女生跟自己結婚，起初覺得好胡鬧，有點看不起她，但認真閱讀報道，要在眾人面前對自己許下承諾，原來很難，因為很多人覺得自己不可愛，當她們有勇氣踏出這一步，我有點感動。」感動之餘，記下作為拍戲題材，至近年寫成劇本後，獲杜汶澤旗下的喱騷Late Show和香港電影製作公司投資，終能拍成電影。他笑言攝製過程比《幻愛》更難，「其實兩套戲各有難處，在製作上，一定是《一人婚禮》較困難，因為風格很不同，要嘗試喜劇節奏，不斷刺激觀眾，令他們目不暇給，但我拍慣的模式不太適合YouTuber的世界。」經別人介紹，找來真YouTuber阿冰試鏡，他坦言沒看過她的YouTube片，但經第一身面對面接觸後，感覺她很有能量、樂觀又活潑，便選定她當女主角。

化身小丑 放低偶包 初登大銀幕做女主角，阿冰笑言除了開心就是興奮，為了投入角色，按周冠威的要求接受小丑。周冠威解釋，「坦白講，扮小丑的篇幅不多，甚至不接受訓練也可應付，但我想幫她釋放自己的偶包，不想有太多修飾，可完全忘記鏡頭，很自信地以發自內心的自然情緒反應，作為她的表情和動作。小丑訓練的重點不是技巧，而是有助演員成熟的心法。」阿冰認為，訓練讓她更了解小丑的感受，首次為自己化小丑妝時，印象深刻，「我要將整塊臉塗白，跟平時化的靚妝不同，不能畫眼線或修飾眼睫毛，也不會有胭脂，絕不會變靚而是變得很滑稽，但化完妝發現可接受。」 首日開工 拍足18個鐘 對於阿冰的表現，周冠威坦言首日拍攝時甚感憂心，皆因當天拍她與母親的深情對話，是很重要又難度甚高的一場戲，「阿冰作為新演員，只需拍幾個take，而且愈做愈好，我對阿冰和對自己都有更多信心，心就定下來了。」阿冰憶述，首天開工就拍足18小時，捱了一晚通宵(12小時)才拍兩母女的重要對手戲，「那時我一閉眼就可瞓著，但精神狀態很緊張，起初演了自己理解的版本，慢慢按導演指引重演，每演一次都更了解角色。」

擔心拿捏不準 陳健朗在《一人婚禮》首次擔正做男主角，因戲裡與阿冰一起經營「小丑男女」頻道，主動要求接受小丑訓練，他憶述，「有一個flashback 鏡頭要化小丑妝，是我自己化妝，由於唔記得步驟，跟著小丑老師的貓紙，也足足花了45分鐘，早知找老師來幫忙。」耗時雖長，但過程深有啟發，「我很明白小丑需要塑造自己的個性，我覺得演Dickson就像塑造另一個我，幸好導演給我足夠空間去嘗試。」陳健朗坦言Dickson跟自己有頗大距離，曾猶豫應否接演，「我不太熟悉社交媒體，也不是YouTuber，擔心拿捏不準確，惟有相信對手、導演和自己，望能讓觀眾看到具個人特色的YouTuber。」 當導演遇上導演 周冠威憑《時代革命》奪金馬獎最佳紀錄片獎，陳健朗則憑《手捲煙》獲金像獎最佳新導演，當導演遇上導演，會擦出甚麼火花？周冠威笑言，「最初不太認識他時，覺得他很囂張。原來是才貌雙全的靚仔導演，幾親切，很主動和謙卑，很尊重我，作為演員和導演，他提供了很多可能性和建議，坦白講有時太多，但很珍重他的意見，其實很多有趣的點子都來自他。」周冠威認為導演決策應以電影整體效果作優先考慮，「他們比我年青，始終較認識年輕人文化，這部片要青春，很多時他們的想法才正確，無論你做多少資料搜集，當跟人合作時，每個人的意見也要好好參考。」

穿婚紗的陰影 談到最難忘的戲份，陳健朗率先搶答，「就是跟阿冰拍咀戲，拍攝當刻不太緊張，但拍完就很驚訝，後來知道原來是她的螢幕初吻，會否被fans斬我。」阿冰補充指，當拍完那場咀戲，劇組人員擁來問她：「冰冰緊張嗎？獻了螢幕初吻？」此時陳健朗才恍然大悟，不經意奪走了女神的初吻。阿冰坦言，「其實我也緊張，幸好由陳健朗作主動，沒那麼緊張，如果要我做主動，相信要再衝破多一個心理關口，會更緊張，但錫完都覺OK。」阿冰在戲中亦首度穿婚紗，她笑言最大感覺是「論盡」，每次行動都要別人輔助，最深刻的印象是驚恐，皆因有一場戲，曾有疑似蜥蜴的小動物爬進紗裙，雖未至於留下陰影，但阿冰表示將來真的結婚，必然會選穿簡約婚紗，方便走動。