藝人專訪｜陳海寧為伊健竟與周家怡爭位？ 鍾雪瑩雲浩影黃淑蔓自爆跳唱 《友情歳月》勁尷尬(有片)

近月港產片回勇，不少新導演的作品叫好又叫坐，影圈前輩亦樂於助攻提攜新人，由晉導演應智贇自編自導的電影《深宵閃避球》，就有鄭伊健和周家怡率領8位新晉女演員打造號稱香港史上最揸流攤的運動喜劇。早前，其中4位影壇新秀陳海寧(Dee姐)、鍾雪瑩(鍾雪)、雲浩影(Cloud)、黃淑蔓(Feanna)接受本報專訪，齊齊接受「伊健常識問答比賽」的挑戰，搶答之餘更大玩互爆，Dee姐被爆是伊健忠粉，時刻藉閃避球爭取另類「肌膚之親」，更膽敢與周家怡爭位…… 4女自爆齊齊排舞為伊健送上跳唱版《友情歲月》，誰知搞到大家勁尷尬！

從小二迷上鄭伊健 《深宵閃避球》有一代男神鄭伊健坐鎮，不過4人均表示，試鏡時並不知道伊健是男主角，當謎底揭盅時，最興奮的莫過於Dee姐，她坦言，「我真係好是鍾意鄭伊健，起初知道跟他合作，興奮到不敢跟人講，因為很不真實，直至真正開拍才敢說。」Dee姐被爆從小二開始已迷上伊健，從只能遠觀到同框演出，她自言為免嚇怕偶像，沒有表白。不過，同場的3位隊友卻異口同聲指Dee姐時刻爭取與偶像有肌膚之親，Cloud率先爆料，「我們有很多疊手叫加油的戲，她總是爭著要摸伊健的手。」Dee姐不服氣地反駁，「連周家怡都一齊爭，明明大家與我爭著跟他疊手，現在拍完戲就扮唔鍾意，口不對心。」Feanna則搞笑回應，「我們裝出來，為要讓你有優越感。」4人爭論不休，笑言要入場一睇再睇，看看誰的手緊貼伊健。

為演肥妹仔增磅 《深宵閃避球》是Cloud與Feanna首登大銀幕的電影，去年從英國留學回港的Feanna，更是在酒店隔離期間試鏡，「當時要在酒店隔離21日，好辛苦，唯一開心就是casting。」她在戲裡演的Paula是肥妹仔，她自言初試型造也被嚇親，「我會形容Paula是鍾意扮ABC的MK妹，好鍾意扮靚，但審美觀有啲奇怪，起初的確猶豫演不演，我也是貪靚的女生，始終是第一次上大銀幕，當然希望是靚靚的，但我又覺得人生第一次，要有點留念價值，我覺得為一套戲而犧牲是壯舉。」所說的壯舉是增磅，戲裡的Feanna比現時重約10公斤，她大嘆增肥沒想像中容易，「由於拍戲時不斷做運動，消耗體能，所以我更要瘋狂地食，一日食五餐，而且是不斷食薯片、零食！」去年為演《媽媽的神奇小子》增肥的鍾雪大表認同，「因為時間好短，又要逼自己不斷吃，當食物是一種工具！」相比起Feanna，演靚女社工的Cloud幸福得多，她笑言，「我的角色是翠兒，為了令這群邊青更團結，才加入粉青隊，翠兒好溫柔又懂照顧別人的角色，她是美妝達人！」

取勝在接波 掌發球權 《深宵閃避球》講述一隊主要由「廢青」組成的「粉青隊」，如何由零開始受訓作賽，事實上，無論8位隊員、社工或教練都各有逃避面對的事，從訓練與比賽過程中悟出人生道理。戲外，4位女生亦受了近一個月訓練，其間吃過不少波餅、「篤魚蛋」弄傷手指，從中練出團結精神與默契，鍾雪指出：「閃避球有個陣式叫一字陣，踏、轉、退、蹲，我們要做一致動作，練練吓就有默契。」Cloud坦言，「常覺得閃避球是小朋友玩意，我掟我避，原來要贏的竅門在接住個波。」接了，掌握發球權才能反擊，Dee姐因不懂發力，經常要額外加操1至2小時，她續說，「要練到完全不懼怕個波，即使很近在你面前，這對訓練心理質素是很大挑戰。其實很多事都難以閃避，即使你避得一時，最後都要硬食，倒不如企穩去接住個波。」