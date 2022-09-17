藝人專訪︱雲翔談告別香港影壇因由 李蕙敏赴日拍靈異戲遇打風更詭異

第33屆香港同志影展（HKLGFF）將今日（17日）開鑼，今年活動的「焦點導演」是本地電影人雲翔，月前雲翔宣布退出香港影壇，拍罷第10部執導新片《香港部落》後，他便會離開這座居住了40年的城市。 最後作品本月開機 雲翔表示：「旅行係我人生嘅意義，所以呢兩年幾對我真係好大影響，我唔係唔想返嚟，我始終係香港人，完全係自己地方，因為我屋企人有心臟病嘅病歷，所以我唔可以打針，現在嘅情況我唔打針就返唔到嚟，咁惡劣嘅法律就算啦，就決定唔返，惟有做定呢個打算，因為唔知幾時先會畀我返。」雲翔表示最後一部作品會花長時間做後期工作，一如以往在外地進行，並透露之後行程：「如無意外我先會去台灣，因為兩部片應該11月會喺當地上，所以我完成香港同志影展之後，拍完新戲後會儘快過去。之後會去日本開工，我日本有間屋同埋有個Studio，所以要返去處理。跟住我應該會留多些時間喺泰國，近幾部電影，我都喺泰國做後期，反正呢部作為最後嘅紀念作品，我有無數時間，相信會逗留幾耐。」新片《香港部落》本月中開鏡，由於無法出埠，故今次全片只會在港取景，更與李蕙敏三度合作，記錄了導演這幾年來最無助的心路歷程。

《十三門徙》取景遇颱風 李蕙敏（Amanda）在2017年的雲翔電影《三十儿立》中首次演出，而今次《十三門徒》也是演回同一角色，問導演今次Amanda是否以客串性質參演《香港部落》？他說：「唔止客串，客串太嘥。」Amanda則透露與雲翔本身已是朋友，是在2009年作品《永久居留》的首映上認識，彼此相當投契，她笑言：「我鍾意同大過我、有智慧嘅人做朋友。」兩人於2019年為《十三門徒》前往日本瀨戶內海取景，聯同片中各地演員，短短四天的拍攝過程相當緊湊，還遇上日本最強颱風吹襲，令氣氛更添詭異，正好配合電影的死亡主題。雲翔的電影往往離不開探討死亡，談到拍靈異電影較容易撞鬼，Amanda慶幸沒有遇上怪事，相反卻十分幸運，尤其打風時在海邊拍攝一場火堆前的群戲，過程順利亦沒有下雨，她又回想行程太過緊密，笑言自己沒有落妝後瞓醒繼續拍攝才是最靈異。