藝人專訪｜Anson Lo盧瀚霆難忘童年時教母的巴士獎勵 教主「露全額」後想玩乜look？(附訪問片)

Anson Lo親解消瘦原因，自言每日食足5餐才能增磅。(董立華攝)

有謂講「錢」失感情，Anson Lo(盧瀚霆)近日就公然唱「錢」，今年的首支派台歌《Money》，開宗明義以錢為主題。出道4年，隨著名氣增加，荷包自然發漲，Anson Lo自言要擔起頭家，最開心是能讓父母引以為豪，他更分享三件童年時陪伴成長的珍貴寶貝。不過，財多身子弱，「教主」身體狀況令教父教母及一眾神徒非常擔心，他親自解釋消瘦因由，原來每日吃不足5餐，腰圍僅得27吋，自爆增磅有難度的他，承諾會努力改善飲食習慣。

難得12子齊人 死 撐至暈倒 Anson Lo繼去年的拉濶音樂胃抽筋不適後，早前出席活動時更不適暈倒，加上腰患隱憂，難免令人擔心，他解釋當日開工前沒有進食和飲水，本來做圍訪是感不適，但向來性格不想影響或麻煩他人，慣常會盡力撐住，「若不是天旋地轉，都不想往後台休息，而且上次係12個首次齊人，唔想自己走咗，失去意義，所以死撐。」他自言過往經常空肚開工，不料今次捱不住暈倒，「我仲問醫生點解以前冇事，他表示是累積狀況，終有一日捱不唔住，就當今次暈倒是警號。」如今知道脫水是暈倒前的重要徵狀，他承諾，「每次開工前必會逼自己吃東西和飲大量水，飲水成為每日首要任務。」

自言瘦底 食足5餐才能增磅 對於神徒們不忍看他工作太忙而消瘦，他就澄清沒有繼續瘦下去，「呢兩年我食得較清淡，醫生都勸我可多吃時有味道的食物，不用每餐都吃得太健康。其實我最瘦27吋腰，現在也是27吋，最肥是30吋，只不過相差3吋也不算太多吧……」減3吋對於減肥瘦身的人來說，實在是大成功，他聞言才尷尬道，「因為近來甚少健身，冇迫自己食5餐，本身是瘦底，每日食3餐已經會瘦，我要食足5餐和不停飲蛋白補充飲料，才能增肥，聽來像風涼話，但對一個要練大隻的男生來說，是很辛苦的事。」而教母就每天奉上兩大瓶靚湯，讓教主好好補養身體。

照顧父母是最大滿足 雖說錢不是無能，但金錢無疑可改善生活質素，對比入行前教跳舞的日子，哪個時期的Anson Lo較開心？「其實兩種不同的快樂，以前的滿足感是來自教學，看著學生從不懂到懂得跳，現在可說是比以前快樂，因家人不用太擔心自己，為我感到自豪，他們見我工作開心，很多人支持自己的兒子，感到安穩和安全。」他自言沒甚麼投資心得，只望能儲錢令家人生活無憂，「能好好照顧父母，那種快樂和滿足感更大。」

童年寶貝逐數 新歌《Money》MV故事主角是銀行家，兒時因受有錢人欺凌，心愛的小風車遭毀爛，長大後重視金錢，及後才覺悟最珍而重之的，仍是放在夾萬裡、那已維修好的風車。Anson Lo解釋，MV以「風車」比喻有錢也未必買到的寶貴回憶，對他來說「風車」代表甚麼？原來有3件陪伴成長的玩物，包括現仍保留的座鋼琴、巨型巴士玩具和魚缸，當中盛載著教母的獎勵和恐懼陰影，「那巨型巴士玩具，內裡放有逾70輛小型玩具車，是從3至9歲陪伴我的玩具，那時媽媽每星期都會買3至5輛玩具車仔給我，可放進大巴內，當她覺得我乖就會買來送給我，當作是獎勵，但那巴士已丟了，如果現在讓我再看到，一定會非常激動，這是我兒時與母親的回憶，最印象深刻就是這玩具。對我來講，MV的小風車代表兒時與父母相處的珍貴回憶。」眾所周知，教主的恐懼是魚，他笑言，「我從小到大都養魚，魚缸是我最珍貴的回憶，若不是小時候養魚，現在也不會如此害怕魚。」