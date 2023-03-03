藝人專訪｜Anson Lo細數童年「玩伴」 恐懼也是珍貴回憶(附訪問片)

Anson Lo親解消瘦原因，自言每日食足5餐才能增磅。(董立華攝)

講錢失感情，Anson Lo(盧瀚霆)近日就公然唱「錢」，今年的首支派台歌《MONEY》，開宗明義以錢為主題。出道4年，隨著名氣增加，荷包自然發脹，不過，對他來說，最大滿足感是好好照顧父母，能讓父母引以自豪。向來重視家人的Anson Lo，分享三件兒時陪伴成長的「寶物」，每一件都盛載珍貴的童年回憶。有謂「財多身子弱」，近日「教主」的身體狀況令教父教母及一眾神徒非常擔心，他解釋消瘦因由，原來每日吃不足5餐，腰圍才會減到僅得27吋。自爆增磅有難度的他，承諾努力改善飲食習慣。

難得12子齊人 死 撐致暈倒 Anson Lo繼去年的拉闊音樂會胃抽筋不適後，早前出席宣傳活動時更不適暈倒，加上腰患隱憂，難免令人擔心，他解釋當日開工前沒有進食和飲水，本來做圍訪已感不適，「若不是天旋地轉，都不想往後台休息，而且上次係12個首次齊人，唔想自己走咗，失去意義，所以死撐。」他自言過往經常空肚開工，豈料捱不住暈倒，「我仲問醫生點解以前冇事，他表示是累積狀況，終有一日捱不唔住，就當今次暈倒是警號。」如今知道脫水是暈倒前的重要徵狀，他承諾，「每次開工前必會迫自己吃東西和飲大量水，飲水成為每日首要任務。」至於收工後，就以教母靚湯補身，「就算我在深夜才回家，桌上也一定有保溫壺、兩大湯碗的分量，媽媽想我好好補身，健康也真的很重要。」

瘦底 食足5餐才能增磅 對於神徒們不忍看他工作太忙而消瘦，他就澄清工作壓力非主因，「呢兩年我食得較清淡，醫生都勸我可多吃有味道的食物，不用每餐都吃得太健康。其實我最瘦27吋腰，現在也是27吋，最肥是30吋，只不過相差3吋也不算太多吧……」腰圍減3吋對於減肥瘦身的人來說，實在是大成功，他聞言才尷尬道：「因為近來甚少健身，冇迫自己食5餐，本身是瘦底，每日食3餐已經會瘦，我要食足5餐和不停飲Protein Shake，才能增肥。這些話像是好難聽，但對一個要練大隻的男生來說，是很辛苦的事，每人都各有難處。」

貧或富亦快樂 雖說錢不是無能，但金錢無疑可改善生活質素，Anson Lo為追夢而放棄大學學位，入行前任職跳舞老師，試過每月僅得1,400元收入。如今已圓夢入行，成為人氣偶像，是否比以前活得開心？他謂，「其實兩種不同的快樂，以前的滿足感是來自教學，看著學生從不懂到懂得跳，現在可說是比以前快樂，因家人不用太擔心自己，為我感到自豪，他們見我工作開心，很多人支持自己的兒子，感到安穩和安全。」他自言沒甚麼投資心得，只望能落力儲蓄，提升家人的生活無憂，「養好家人是現時努力工作其中一大推動力。我希望他們可以生活無憂、在比較大的地方居住、不用在太大壓力之下『想食咩就食咩』。能好好照顧父母，那種快樂和滿足感更大。」無論貧或富亦快樂，正是Anson Lo的感悟，也是新歌《MONEY》要表達的訊息。

貧或富亦快樂 雖說錢不是無能，但金錢無疑可改善生活質素，Anson Lo為追夢而放棄大學學位，入行前任職跳舞老師，試過每月僅得1,400元收入。如今已圓夢入行，成為人氣偶像，是否比以前活得開心？他謂，「其實兩種不同的快樂，以前的滿足感是來自教學，看著學生從不懂到懂得跳，現在可說是比以前快樂，因家人不用太擔心自己，為我感到自豪，他們見我工作開心，很多人支持自己的兒子，感到安穩和安全。」他自言沒甚麼投資心得，只望能落力儲蓄，提升家人的生活無憂，「養好家人是現時努力工作其中一大推動力。我希望他們可以生活無憂、在比較大的地方居住、不用在太大壓力之下『想食咩就食咩』。能好好照顧父母，那種快樂和滿足感更大。」無論貧或富亦快樂，正是Anson Lo的感悟，也是新歌《MONEY》要表達的訊息。