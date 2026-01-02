林奕匡專訪｜太太分娩遇突發狀況緊張到喊 指囝囝出世有生命危險

Phil今年適逢出道15年，相隔四年推出新專輯《The Next Station》，並於本月正式發行。（周令知攝）

今年是唱作歌手林奕匡（Phil）適逢出道15年，相隔四年推出新專輯《The Next Station》，並於本月正式發行。Phil新專輯概念靈感來自不同的人生旅程，他接受訪問分享最大的轉變是身份的轉換，上年與太太李靄璣（Rikko）誕下愛情結晶品（Darrien），體會到當父親的樂趣。

當父親體驗另一人生 Phil坦言囝囝出世的日子是他人生最重要的日子，更明白到「family forever」的道理。他說︰「我人生第一次感覺到做人係有另一種感受，我由做仔感受到無私嘅愛，原來做爸爸係好似打開咗道門，完全一個新嘅接觸，我第一次見到囝，已經同佢講『I promise you, I love you forever！I give you everything！』係好特別嘅時刻！」的確，當談起湊囝囝的趣事時，Phil笑得好開心分享不停。問到會否再生第二個，他表示順其自然，有一個也很開心。

太太分娩遇狀況 不過，囝囝出世當時，遇到突發狀況，令他感受到生死關頭。Phil憶述太太原打算自然分娩，但她突然發燒，令囝囝心跳加速，要緊急開刀做手術。Phil表示：「我喺手術室出邊張凳嗰度坐，我冇預計到有任何嘅危險性同風險，好擔心，冇人去傾訴。當時有人俾咗藍牙耳機我話可以陣間播歌，護士同我講林先生差唔多你可以入去啦！我當時係緊張到喊，提醒自己陪太太嘅時候一定要振作。」他指當時靠唱歌減壓，「嗰陣我揀歌覺得《高山低谷》太sad啦！跟住揀咗《有人共鳴》同埋《一雙手》。我記得播《一雙手》嘅時候，囝囝就出世啦！」他希望囝囝像歌詞一樣， 遇到困難也可以「一雙手只要握成拳頭」，勤奮做人。 被問到太太在開刀前，醫生是否有告知可能會有生命危險，Phil表示：「太太未必有生命危險，但係囝囝絕對係有，因為媽媽發燒變咗囝囝都發燒，囝囝嘅心跳去到190，一直飆升，令到我非常擔心。」Phil體會到生命的脆弱，人生無常，更懂得珍惜當下！

幫人寫歌好聽過自己唱 談及過去四年沒有發行專輯的日子，Phil表示2022年陷入自我懷疑的階段。他說：「呢一年每當寫歌俾自己嘅時候，我唔係寫唔到，只不過覺得唔係好自然，可能啲朋友講得啱，覺得我寫歌俾其他人會好聽過俾自己唱，某程度上可能係正確，因為我寫俾人哋嘅歌每一次都係直覺，冇乜嘢嘅雜念。寫俾自己時候，自己有咁多作品，直覺去寫係之前做咗，如果刻意唔重覆又唔自然，我就喺呢個位好難平衡。」他表示有想過唱別人的歌，但自己還是愛唱自己的作品；嘗試寫新曲風，公司跟他也覺得不太自然、未夠成熟。 直到2023年，Phil突然有靈感想以「Now It’s Our Time」為主題，誕生《台前幕後》勉勵自己「唔好諗咁多，相信自己」，繼續在音樂的道路上發展。他自言不擅社交，愛收埋自己，報喜不報憂，寫歌是他跟大家溝通的橋樑，把個人感受訴諸曲中。然而，如今當爸爸之後，發覺打開心扉更重要。他說︰「唔講嘅傷害性其實比講出嚟更大，爸爸媽媽知道你過得唔開心，會驚你做傻事。」被問到在低谷時期是否有做過傻事，Phil否認：「我從來都冇諗過要做傻事，我條命係屋企人賜俾我。」

曾以超越《高山低谷》為目標 新專輯收錄《高山低谷From THE FIRST TAKE版本》，Phil表示新版本是去年在日本錄製的，剛好正是《高山低谷》推出的10周年，記錄了他人生最艱難的階段，亦代表Phil再次重新出發。他表示14年唱《高山低谷》，看不到任何出路，10年後再唱又有一番感受。他說︰「知道未來會有更多低谷、更加挑戰，以為克服唔到嘅嘢都克服到，唔使咁可怕，但千祈唔好以為自己係高山、低谷，要有平常心。呢首歌係有一種神奇力量，歌詞去到任何一個stage都好貼題。」 《高山低谷》對Phil來說，是特別的存在，為他帶來獎項，鄭秀文翻唱打開傳唱度，令他更感到一首歌有它的歌運。他說：「N年前我有諗過要出一首要贏到《高山低谷》，會更加紅嘅歌，心諗我點會寫唔出，但一首歌都係要講時機、凝造到嘅力量，我依家覺得做一首歌，個訊息要做到最好，之後就由佢。」 Credit： makeup: Carmen Chung hair: Kenki Lau stylist: Syan Leung outfits: Moschino