IdG Bubbles專訪｜七女自爆食量驚人 做女團俾拍拖但要先過目

COLLAR與Lolly Talk成為現今樂壇有名的女團，來到2025年，再有新晉女子組合「IdG Bubbles」進軍樂壇，由7位女生組成。她們誕生的模式比較特別，是來自香港首個大型女子偶像育成企劃「Idol Girls偶像女生」，由25位成員挑選出來率先登場的7位一期生，包括︰小倬、Yoyo、夢月、家鑾、Anesa、Kathy及Cindy。她們表示來年更會有其他練習生陸續出道，以「IdG」連結，更異口同聲表示目標是角逐樂壇新人獎，盼她們的歌可以唱至街知巷聞。

IdG Bubbles團名的由來 提到團名的由來，Cindy表示是由7位成員共同構思，當時公司負責人問她們對團名有沒有特別的想法，她們表示是透過群組通訊而達成共識。Cindy說：「嗰陣開咗一個群組，群組嘅名就用咗表情符號代替，最後要諗團名嘅時候大家都覺得個泡泡嘅表情符號幾靚，就決定用呢個名。」她續說希望IdG Bubbles讓觀眾感受到青春活潑和唯美的感覺。

自認食量驚人嚇親林奕匡 IdG Bubbles除了熱愛在舞台上演出外，她們最大的共同興趣就是享受吃美食，試過跟同門師兄林奕匡及陳柏宇出席活動，眾女不停密密食，令師兄們驚嘆她們食量相當驚人。對此，家鑾直認是飲食擔當，並笑謂：「我鍾意食飯同埋米線，每當大家喺群組問食唔食嘢？我都會第一時間衝出嚟回答。」

舞台上爆喊 IdG Bubbles連同其他「偶像女生」在首場專場表演時，得知她們7位以「一期生第一隊」組團時，眾女在台上激動爆哭，IdG Bubbles直言壓力好大。小倬指壓力來源是來自成員們對自己的要求非常高，凡事都希望做到完美，在舞台上盡量不要有失誤。Yoyo則表示當要單獨solo唱歌演出，壓力會更加大。

家鑾透露錄製首支派台歌期間身體出現不適而大感失落，未幾又發生屋企爆玻璃，接二連三的事情大大影響她的心情，幸好在其他成員們鼓勵繼續堅持完成工作。



Anesa做偶像驚被人取笑 IdG Bubbles成員年齡介乎18至26歲，Yoyo自嘲是「姐姐擔當」，更坦率說︰「我喺團入面年紀最大」。她指成員如遇不明白的地方，自己就像姐姐一樣為她們分擔、解釋。Anesa直言自己從小就想當偶像，怕說出來被人笑，「我一直都唔夠膽同人講，但有朋友覺得我好適合舞台，所以鼓勵我參加。既然大學都畢業，就俾一個機會自己試下。」她稱家人曾反對她加入娛樂圈，所以求學時期打消想法。

夢月表示曾考慮過當空姐或從事市場行銷的工作。小倬未敢完全投身娛樂事業，直言閒時會當兼職，負責沖咖啡。Kathy自言是慢熱的人，「未認識我之前，我都係覺得有嘢先搵我，盡量唔好同我有眼神接觸或者同我講嘢。」當然，她亦努力學習做人主動一些。

公司規定唔准染淺色頭髮 談及公司規定和限制的問題，IdG Bubbles異口同聲回應只有規定頭髮要深色，如果想染其他顏色先問過公司。被問到為何一定要深色髮色，IdG Bubbles笑謂如果頭髮顏色太淺會似壞學生。至於公司會否下令禁止成員們拍拖，Cindy表示：「公司負責人冇規定我哋唔准拍拖，不過要俾佢過目下，要等佢過關先得。」