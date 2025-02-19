藝員新訓2025｜吳卓羲脂粉味濃脹爆身形惹關注　網民：換個化妝師吧

45歲吳卓羲（Ron）2000年加入TVB，被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集，與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。近年，佢專注喺內地市場發展，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，更被內地網民封為「顏值天花板」。不過近日佢喺內地真人騷《藝員新訓2025》嘅脂粉味妝容及脹爆身形就引起網民高度關注！

《藝員新訓2025》獲邀視帝黎耀祥、視帝郭晉安、視帝陳豪、歐陽震華、吳卓羲、羅子溢、視后楊茜堯、高海寧及滕麗名等TVB藝員擔任嘉賓，擁有強烈綜藝感嘅吳卓羲，喺節目中偶像包袱蕩然無存，其中一個部分與林曉峰挑戰「撒嬌8連」，透過普通話以嗲聲嗲氣嘅日調，並配合港女動作講出「好不好嘛」、「拜託拜託」及「我不管嘛」等等。

不過唔少網民將焦點放喺佢嘅脂粉味妝容及脹爆身形上，紛紛留言話「穿的跟個老幹部似的」、「誰給咱哥化的妝，換個化妝師吧」、「胖太多了」、「怎麼又胖咗好多」、「胖了哈哈哈哈哈」、「想說，哥，少吃點 雖然，還是帥的」、「受不了這個眼妝了，還有他是不是做了牙貼面，誰來救他」及「嚇死寶寶了」等等。