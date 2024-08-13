藝能界喜訊｜八乙女光今@Hey! Say! JUMP榮升人夫 青山黛瑪宣布嫁圈外人

日本藝能界近年接連傳喜訊， Hey! Say! JUMP成員八乙女光無預警下加入人夫行列，昨日宣布已娶圈外女友為妻，而女歌手青山黛瑪亦在前日公開婚訊，獲大批歌迷及圈中好友送上祝福。

前身尊尼事務所的STARTO旗下男團Hey! Say! JUMP，繼成員成員有岡大貴在6月與松岡茉優拉埋天窗後，33歲隊友八乙女光今亦公布婚訊，八乙女光透過事務所發出聲明：「未來，我將繼續挑戰更多事物，並致力於增值自己。為了讓一直支持我的大家能擁有更多笑容，我將抱住感謝的心繼續努力，今後也請多多指教。」