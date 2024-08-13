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娛樂
2024-08-13 11:43:58

藝能界喜訊｜八乙女光今@Hey! Say! JUMP榮升人夫 青山黛瑪宣布嫁圈外人

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藝能界喜訊｜八乙女光今@Hey! Say! JUMP榮升人夫 青山黛瑪宣布嫁圈外人

Hey! Say! JUMP成員八乙女光加入人夫行列。

日本藝能界近年接連傳喜訊， Hey! Say! JUMP成員八乙女光無預警下加入人夫行列，昨日宣布已娶圈外女友為妻，而女歌手青山黛瑪亦在前日公開婚訊，獲大批歌迷及圈中好友送上祝福

前身尊尼事務所的STARTO旗下男團Hey! Say! JUMP繼成員成員有岡大貴在6月與松岡茉優拉埋天後，33歲隊友八乙女光今亦公布婚訊，八乙女光透過事務所發出聲明「未來，我將繼續挑戰更多事物，並致力於自己。為了讓一直支持我的大家能擁有更多笑容，我將抱感謝的心繼續努力，今後也請多多指教。」

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八乙女光已娶圈外人，為Hey! Say! JUMP再添人夫。

八乙女光已娶圈外人，為Hey! Say! JUMP再添人夫。

同時，36歲日本女歌手青山黛瑪亦在社交網宣布已嫁圈外男性，同時上載街拍婚紗照，她留言：「I got married，我日前已經和一位很喜歡的人結婚了。」同時亦發表了自己的新歌《Where u r》，其已婚消息不僅得到廣大網民及粉絲留言恭喜，人緣甚佳的她更獲渡邊直美、MEGUMI、永野芽郁、宇野實彩子、若槻千夏等圈中好友送上祝福。 青山黛瑪於2007年出道，翌年憑單曲《留在我身邊》爆紅亞洲，同年Wyman黃偉文為何韻詩填詞寫了歌曲青山黛瑪》，可惜青山黛瑪的歌唱事業未有再創高峰，近年轉戰公仔箱，最近還有份主持Netflix節目《夏日咖啡男友》。

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