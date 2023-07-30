熱門搜尋:
動漫節2023 APEC 銀色債券 MIRROR演唱會意外 微辣 圍方 C觀點 網上熱話 加拿大 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 減肥
返回
娛樂
2023-07-30 09:35:08

藤井風來港開騷拍Do姐入鏡 廣東話唱《E先生》嚇親Edan呂爵安

分享：
藤井風來港開騷拍Do姐入鏡 廣東話唱《E先生》嚇親Edan呂爵安

藤井風展開亞洲巡迴演唱會，首次來港開騷。

日本當紅男歌手藤井風展開首次亞洲巡迴演唱會，「Fujii Kaze and the piano Asia Tour」香港站於星期五起，一連兩晚假香港浸會大學大學會堂舉行，門票早前甫開賣即被掃清，網上更出現假飛及炒賣熱，認真一票難求，「Do姐」鄭裕玲、「日本通」王友良均有捧場，Do姐全程睇得相當投入，更表示一向有聽開藤井風的歌曲。

藤井風展開亞洲巡迴演唱會，首次來港開騷。 藤井風為香港歌迷努力練習廣東話。

苦練廣東話

藤井風首場香港騷於8時後開場，他穿橙色人字拖登場，獻唱連串首本名曲，他為香港歌迷努力練習廣東話，大講「多謝晒、你好可愛、好有型、一齊唱好嘛」等，現場歡呼聲不絕於耳，台下歌迷更向風哥示愛，有人大呼：「I Love You」，藤井風即回：「I Love You Too」，而繼早前在台灣站唱出韋禮安的《如果可以》後，今次風哥亦為港迷準備驚喜，以鋼琴自彈自唱MIRROR成員呂爵安（Edan）的代表作《E先生連環不幸事件》，頗標準的廣東話發音令歌迷拍爛手掌。藤井風全程落力演出，而完場前，他亦貫例用手機拍下全場大合唱，坐前排的Do姐亦被拍入鏡，並企起身向鏡頭揮手，藤井風半夜於IG限時動態分享影片。至於Edan得知風哥在個唱上用廣東話唱出《E先生連環不幸事件》，他在IG限時動態轉貼消息，還附上震驚Emoji並寫：「omg!thank you so much」。

藤井風獻唱連串首本名曲。 Do姐表示一向有聽開藤井風的歌曲。 王友良 藤井風完場前用手機拍下全場大合唱。 藤井風完場前用手機拍下全場大合唱。 藤井風分享港騷首場影片，Do姐（紅圈）亦被拍入鏡。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受