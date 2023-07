藤井風來港開騷拍Do姐入鏡 廣東話唱《E先生》嚇親Edan呂爵安

日本當紅男歌手藤井風展開首次亞洲巡迴演唱會,「Fujii Kaze and the piano Asia Tour」香港站於星期五起,一連兩晚假香港浸會大學大學會堂舉行,門票早前甫開賣即被掃清,網上更出現假飛及炒賣熱,認真一票難求,「Do姐」鄭裕玲、「日本通」王友良均有捧場,Do姐全程睇得相當投入,更表示一向有聽開藤井風的歌曲。

苦練廣東話

藤井風首場香港騷於8時後開場,他穿橙色人字拖登場,獻唱連串首本名曲,他為香港歌迷努力練習廣東話,大講「多謝晒、你好可愛、好有型、一齊唱好嘛」等,現場歡呼聲不絕於耳,台下歌迷更向風哥示愛,有人大呼:「I Love You」,藤井風即回:「I Love You Too」,而繼早前在台灣站唱出韋禮安的《如果可以》後,今次風哥亦為港迷準備驚喜,以鋼琴自彈自唱MIRROR成員呂爵安(Edan)的代表作《E先生連環不幸事件》,頗標準的廣東話發音令歌迷拍爛手掌。藤井風全程落力演出,而完場前,他亦貫例用手機拍下全場大合唱,坐前排的Do姐亦被拍入鏡,並企起身向鏡頭揮手,藤井風半夜於IG限時動態分享影片。至於Edan得知風哥在個唱上用廣東話唱出《E先生連環不幸事件》,他在IG限時動態轉貼消息,還附上震驚Emoji並寫:「omg!thank you so much」。