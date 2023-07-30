藤井風來港開騷拍Do姐入鏡 廣東話唱《E先生》嚇親Edan呂爵安

苦練廣東話

藤井風首場香港騷於8時後開場，他穿橙色人字拖登場，獻唱連串首本名曲，他為香港歌迷努力練習廣東話，大講「多謝晒、你好可愛、好有型、一齊唱好嘛」等，現場歡呼聲不絕於耳，台下歌迷更向風哥示愛，有人大呼：「I Love You」，藤井風即回：「I Love You Too」，而繼早前在台灣站唱出韋禮安的《如果可以》後，今次風哥亦為港迷準備驚喜，以鋼琴自彈自唱MIRROR成員呂爵安（Edan）的代表作《E先生連環不幸事件》，頗標準的廣東話發音令歌迷拍爛手掌。藤井風全程落力演出，而完場前，他亦貫例用手機拍下全場大合唱，坐前排的Do姐亦被拍入鏡，並企起身向鏡頭揮手，藤井風半夜於IG限時動態分享影片。至於Edan得知風哥在個唱上用廣東話唱出《E先生連環不幸事件》，他在IG限時動態轉貼消息，還附上震驚Emoji並寫：「omg!thank you so much」。