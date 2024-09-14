藤井風香港演唱會詳情公布 按實名制購票及入場

日本男歌手藤井風將展開第二次亞洲巡迴演唱會『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』，今次他會走遍新加坡、曼谷、台北、香港等地開騷，香港站鐵定12月4日在亞洲博覽館Arena舉行。
有鑑於同樣爆紅J-POP界的二人組合YOASOBI，12月26及27日兩場在亞博Arena舉辦之香港演唱會，早前門票開賣多逾10萬次人同時搶飛，引致網絡大塞車，購票網更一度故障，還出現門票炒賣及網上詐騙，引發網民怨聲不斷。
近日，香港Live Nation終於公布藤井風的亞博騷售票詳情，票價三種分為HK$1099、$899、$699，而是次演出會按實名制進行購票及入場，購門票須使用實名登記，於登入購票頁面後要提交個人資料包括身份證或旅遊證件上的英文全名，以及該證件首4位英文字母及數字，而每人每次交易最多可購買4張門票。唱得又有才華的藤井風在港吸納大批支持者，去年首次來港於大學會堂開騷兩場，獲Do姐（鄭裕玲）捧場，更用廣東話自彈自唱《E先生連環不幸事件》，結果贏得極佳好評，今次亞博騷自然更加搶手。
𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗙𝘂𝗷𝗶𝗶 𝗞𝗮𝘇𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗔𝗦𝗜𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗶𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗻𝗴
2024.12.04 (Wed) 8PM
AsiaWorld-Arena
HK$1099 / $899 / $699 (全坐位All Seated)
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