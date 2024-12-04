藤原紀香事務所破產被挪用4000萬還債 老公遇意外停工三受打擊

現年53歲的日本昔日性感女神藤原紀香，近排似乎正行衰運，其效力多年的事務所SOMEDAY，於11月27日在毫無預警下宣布破產，其夫片岡愛之助日前於京都綵排時又遇意外受傷，被從天而降的木板打中，導致面部骨折，昨天（12月3日）又傳出遭公司未經她同意下盜領4000萬日圓（約207萬港元）還債，令她精神上大受打擊！

據日媒《週刊女性》報道，有舞台劇相關人士爆料，紀香為了舞台製作向相關企業籌得的臨時資金，事務所在沒有經她同意下，資金被挪用於償還公司債務，涉及金額總額超過4000萬日圓。爆料者表示：「這筆資金原本該在舞台結束後歸還投資者，但事務所社長卻擅自將款項用作償還債務。當藤原紀香得知此事時，公司已進入破產程序，法律上恐怕沒有償還的義務了。」紀香對於被合作多年的經理人公司背叛大感震驚，她隨後在IG限時動態上有感而發，hashtag強調「reset」、「重整」、「新的開始」、「寬廣的視野」，會堅強地繼續發展演藝活動，據知她更親自向相關各單位解釋及道歉。紀香與諧星前夫陣內智則離婚後，2016年宣布再婚，跟《半澤直樹》的歌舞伎男星片岡愛之助婚後成為圈中恩愛夫妻，而片岡愛之助受傷後，亦在IG以長文交代事宜及向粉絲報平安。