藤岡靛難忘與大S拍《轉角遇到愛》感激獲幫助 泰星Win為拍劇學跳舞騎馬(有片)

日本演員藤岡靛以「第18屆亞洲電影大獎」大使身份，聯同4位青年大使岡田將生、泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、台灣演員林柏宏及香港演員盧鎮業，今晚(15日)出席觀塘出席宣傳活動，與戲迷大玩遊戲。今屆擔任頒獎嘉賓的泰國當紅偶像Win Metawin亦有現身，吸引大批粉絲守候。

2004年在香港出道的藤岡靛透露，已有逾20年沒有來港，今次手攜同妻子和小朋友來港，不過逗留3天便要返日本拍戲，未有時間遊覽和品嚐地道美食，他表示很想飲茶和打邊爐。

藤岡靛受訪時能說流利普通話，間中夾雜幾句廣東話，他拍過香港及不少台灣影視作品，其中2007年曾與大S徐熙媛合作台劇《轉角＊遇到愛》，對於大S離世一事，藤岡靛表示收到消息時身在日本，覺得可惜，無話可說，稱至少10年沒有與大S見面，「我很懷念她，當年拍《轉角＊遇到愛》時，我一句中文都不懂，她幫了我很多，很感激她，真的很可惜。」