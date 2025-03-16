藤岡靛難忘與大S拍《轉角遇到愛》感激獲幫助 泰星Win為拍劇學跳舞騎馬(有片)

日本演員藤岡靛以「第18屆亞洲電影大獎」大使身份，聯同4位青年大使岡田將生、泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）、台灣演員林柏宏及香港演員盧鎮業，今晚(15日)出席觀塘出席宣傳活動，與戲迷大玩遊戲。今屆擔任頒獎嘉賓的泰國當紅偶像Win Metawin亦有現身，吸引大批粉絲守候。
2004年在香港出道的藤岡靛透露，已有逾20年沒有來港，今次手攜同妻子和小朋友來港，不過逗留3天便要返日本拍戲，未有時間遊覽和品嚐地道美食，他表示很想飲茶和打邊爐。
藤岡靛受訪時能說流利普通話，間中夾雜幾句廣東話，他拍過香港及不少台灣影視作品，其中2007年曾與大S徐熙媛合作台劇《轉角＊遇到愛》，對於大S離世一事，藤岡靛表示收到消息時身在日本，覺得可惜，無話可說，稱至少10年沒有與大S見面，「我很懷念她，當年拍《轉角＊遇到愛》時，我一句中文都不懂，她幫了我很多，很感激她，真的很可惜。」
岡田將生上屆獲兩年前已曾獲邀來港，今次能成為嘉賓感開心，不過今天剛落，暫未有時間邀覽。問到今次可有集郵對象時，他就表示擔任頒奬嘉賓心情緊張，沒心情找人合照。談到最想合作的演員，他與藤岡靛一樣想與梁朝偉合作。
上屆亞洲電影大獎亞洲飛躍演員獎得主Win Metawin，今屆亦擔任頒奬嘉賓，他亦表示想與梁朝偉合作，問到想被對方打或是被打，他笑言希望對打。
Win於去年曾來港拍戲，到訪大澳和九龍城，他表示若有機會也想重訪九龍城，不過也要想乎行程，「我經常來港，去年想去迪士尼和廟宇，最後都去不了，若有機會想祈求工作中順利。」他透露將拍泰版《步步驚心》，要為劇集學跳舞和騎馬，笑言跳舞比騎馬難。