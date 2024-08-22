蘇志威赴山區探助學童 幫手維修憶少年窮日子

草蜢成員蘇志威(蘇老闆)除了做生意叻，更是愛心無限，他一直默默捐款資助以愛延續貢獻為宗旨的「愛。貢獻」慈善團體，今年成立10周年，日前舉辦「愛。貢獻10周年感恩分享會夢想之旅」籌款活動，5位蘇老闆資助的山區小女孩，來港出席活動分享。
作為該慈善團體的「星級大使」，蘇老闆雖然活動前一日，正在佛山舉行草蜢演唱會，但為支持該會，演出完畢後即漏夜回港，以趕及出席翌日擧辦的活動，隨即又飛到大馬拍攝電影。
捐助該會多年的蘇老闆，早前更隨義工團隊到肇慶山區，視察學校及了解特困戶兒童的家庭狀況。蘇老闆說：「由香港到山區，來回需要12小時，加上山路崎嶇，到埗時已頭暈暈，不過當地小朋友見到義工們都雙眼有光，因知道哥哥姐姐係嚟幫佢哋，令佢哋有更好環境及資源去學習。」而蘇老闆印象最深刻是當地小朋友為返學，每日徒步數小時，「如果係冬天，很快天黑更有危險性，見到佢哋為求學用心付出，我最想大家有能力都出錢出力。」
安排5位助養學童到港分享
蘇老闆此行走很遠路去家訪小朋友，更落手落腳為他們裝修木床及整窗簾，他自言是窮人出身，以前住屋邨一切都靠雙手，「廿幾年沒做這些事，今次卻勾起他成長的片段。」談到他專程趕返港出席活動，他說：「今次有5位山區小朋友來港，由於明年係草蜢40周年會好忙，可能要到下年先可以見到佢哋，所以就想趕返嚟見吓。」他又特意為5位小朋友安排了節目，希望他們玩到開心。
草蜢佛山開唱encore兩次
問到草蜢佛山站演出，蘇老闆大讚當地觀眾準時，「由於內地演唱會時間規定非常嚴格，規定幾點離場就要離場，我哋唱得好開心，仲可以encore兩次。」蘇老闆又大讚佛山觀眾，「玩人浪觀眾好配合，燈海、螢光棒好壯觀，估唔到咁耐冇見大家對我哋仲咁熱情，今次喺中國巡唱首場，佢哋俾咗我哋一個強心針。」
陳太符曉薇帶兩女兒參予慈善
當日歌手陳柏宇太太符曉薇(Leanne)，帶同兩位女兒出席，原來Leanne婚前已開始支持該會，後因生育關係而暫停，現在女兒漸長，她希望可以再參與該會的活動。而活動收益將撥捐資助該會三大服務範疇，包括「愛延千里」、「愛與童遊」及「愛施耆樂」。