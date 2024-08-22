蘇志威赴山區探助學童 幫手維修憶少年窮日子

安排5位助養學童到港分享 蘇老闆此行走很遠路去家訪小朋友，更落手落腳為他們裝修木床及整窗簾，他自言是窮人出身，以前住屋邨一切都靠雙手，「廿幾年沒做這些事，今次卻勾起他成長的片段。」談到他專程趕返港出席活動，他說：「今次有5位山區小朋友來港，由於明年係草蜢40周年會好忙，可能要到下年先可以見到佢哋，所以就想趕返嚟見吓。」他又特意為5位小朋友安排了節目，希望他們玩到開心。

草蜢佛山開唱encore兩次 問到草蜢佛山站演出，蘇老闆大讚當地觀眾準時，「由於內地演唱會時間規定非常嚴格，規定幾點離場就要離場，我哋唱得好開心，仲可以encore兩次。」蘇老闆又大讚佛山觀眾，「玩人浪觀眾好配合，燈海、螢光棒好壯觀，估唔到咁耐冇見大家對我哋仲咁熱情，今次喺中國巡唱首場，佢哋俾咗我哋一個強心針。」

陳太符曉薇帶兩女兒參予慈善 當日歌手陳柏宇太太符曉薇(Leanne)，帶同兩位女兒出席，原來Leanne婚前已開始支持該會，後因生育關係而暫停，現在女兒漸長，她希望可以再參與該會的活動。而活動收益將撥捐資助該會三大服務範疇，包括「愛延千里」、「愛與童遊」及「愛施耆樂」。