蘇打綠成員家凱單飛出歌　邀炎亞綸身貼身拍MV幾乎錫落去

記者陳曉涵／綜合報道
蘇打綠成員家凱，最近以「K6劉家凱」身分單飛推出新歌〈活着沒甚麼大不了〉當起樂壇「練習生」，找來老友炎亞綸合作，兩人在MV中險些親起來，互動看了讓人臉紅心跳。
有過「不想活」的念頭
K6劉家凱看似開朗樂觀，但他透露其實內心也歷經過低潮困境，甚至有過「不想活」的念頭、藉由慢慢自我溝通，進而找到「活着沒甚麼大不了」的意義，把自己置死地而後生的生活哲學，打造出新歌〈活着沒甚麼大不了〉。
MV邀來好友炎亞綸合演，K6劉家凱說：「跟炎亞綸認識很多年，小時候玩在一起，也會一起分享當時的困難和挑戰，後來從波士頓進修回台再跟他碰面聊起近況，看他走過了一段起伏的經歷，他笑我說：『你怎麼十多年過去那個問題還沒克服啊？』當下就覺得要找機會跟他一起做個作品。」而兩人也真的說到做到。
僅差2公分就要親到對方
MV拍攝走復古路線，K6突破性感尺度露出腹肌及內褲頭的造型，畫面裏他與炎亞綸幾近親吻，為何如此放得開？K6這麼形容：「我們認識很久了，炎亞綸敢說的個性正好互補我只會碎碎念的行為，造型除了反差有趣外，也很貼近歌詞想表達的內容和形式。」
兩人同時站在一個超小的旋轉盤上，臉對臉僅差2公分就要親到對方的距離、還要邊對嘴邊深情相望，K6被陳珊妮下令要詮釋如「小白兔」般的弱勢、炎亞綸則要發動強攻展現侵略，未料炎亞綸被旋轉道具弄得暈頭昏腦，K6則被訓斥：「你的胸肌不要那麼強勢！」K6更打趣說炎亞綸是「本色演出」。
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