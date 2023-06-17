蘇打綠成員家凱單飛出歌　邀炎亞綸身貼身拍MV幾乎錫落去

記者陳曉涵／綜合報道

蘇打綠成員家凱，最近以「K6劉家凱」身分單飛推出新歌〈活着沒甚麼大不了〉當起樂壇「練習生」，找來老友炎亞綸合作，兩人在MV中險些親起來，互動看了讓人臉紅心跳。

有過「不想活」的念頭

K6劉家凱看似開朗樂觀，但他透露其實內心也歷經過低潮困境，甚至有過「不想活」的念頭、藉由慢慢自我溝通，進而找到「活着沒甚麼大不了」的意義，把自己置死地而後生的生活哲學，打造出新歌〈活着沒甚麼大不了〉。

MV邀來好友炎亞綸合演，K6劉家凱說：「跟炎亞綸認識很多年，小時候玩在一起，也會一起分享當時的困難和挑戰，後來從波士頓進修回台再跟他碰面聊起近況，看他走過了一段起伏的經歷，他笑我說：『你怎麼十多年過去那個問題還沒克服啊？』當下就覺得要找機會跟他一起做個作品。」而兩人也真的說到做到。