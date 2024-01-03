蘇打綠演唱會｜巡演以香港作首站 3月踏紅館舞台開騷

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會將以香港作為首站，已定2024年3月22至24日假紅磡香港體育館開騷，這次是繼2016年後，蘇打綠相隔8年再次來港演出。 蘇打綠發行過《小情歌》、《無與倫比的美麗》、《日光》、《十年一刻》、《我好想你》、《你被寫在我的歌裡》等無數經典歌曲，睽違八年，將再以六人姿態展開巡唱，這是樂隊自2016年《After Summer 專輯巡迴演唱會》後再次舉行Tour，並且以香港作為第一站，以四面台方式跟樂迷見面。

蘇打綠組合將這20年來推出過的專輯《同名專輯》、《小宇宙》、《無與倫比的美麗》、《陪我歌唱》、《十年一刻》及《你在煩惱什麼》逐一復刻推出，想不到，這次蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會，香港站也將會是復刻十周年《空氣中的視聽與幻覺》巡演，主音吳青峰對此打趣道：「因為這次也是復刻我們十周年的演唱會，那時候也是從香港開始。我們現在甚麼都走復刻的路線，連巡演也不放過。」