蘇打綠演唱會｜香港3場門票迅速售罄　復刻專輯打孖上紀念出道20年

對於《二十年一刻》香港場演唱會23日開賣3場迅速全數售罄，除了讓團員們興奮之餘，也隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！還有好多地方等著和大家見面喔！」並透露其他場次消息即將公布，觀眾們請密切關注消息，一同期待與蘇打綠共慶20週年紀念。

蘇打綠出道20年，日前宣布啟動《二十年一刻》巡迴演唱會，而Ella（陳嘉樺）則受邀擔任復刻專輯《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》獻唱嘉賓與MV演出，讓許多歌迷感到相當驚喜。

對於《二十年一刻》香港場演唱會23日開賣3場迅速全數售罄，除了讓團員們興奮之餘，也隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！還有好多地方等著和大家見面喔！」蘇打綠又透露其他場次消息即將公布，觀眾們請密切關注消息，一同期待共慶20周年紀念。

Ella獲邀參與MV演出

蘇打綠更進一步宣布，2張復刻專輯《十年一刻（蘇打綠版）》和《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》將於1月26日凌晨0點同步數位上線。



此次《十年一刻（蘇打綠版）》專輯的製作，更特別收錄了許多演唱會及音樂節現場觀眾的聲音，讓觀眾們驚喜參與《十年一刻（蘇打綠版）》的錄製；而《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》專輯則帶來了更多的驚喜，團員笑稱，這次最大的不同之處是「成功把當初因為服兵役缺席的吉他（結他）手阿福補回來了」，透露從專輯的封面到內容「都給大家滿滿的阿福」。