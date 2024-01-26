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娛樂
2024-01-26 12:45:55

蘇打綠演唱會｜香港3場門票迅速售罄　復刻專輯打孖上紀念出道20年

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對於《二十年一刻》香港場演唱會23日開賣3場迅速全數售罄，除了讓團員們興奮之餘，也隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！還有好多地方等著和大家見面喔！」並透露其他場次消息即將公布，觀眾們請密切關注消息，一同期待與蘇打綠共慶20週年紀念。

蘇打綠出道20年，日前宣布啟動《二十年一刻》巡迴演唱會，而Ella（陳嘉樺）則受邀擔任復刻專輯《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》獻唱嘉賓與MV演出，讓許多歌迷感到相當驚喜。

對於《二十年一刻》香港場演唱會23日開賣3場迅速全數售罄，除了讓團員們興奮之餘，也隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！還有好多地方等著和大家見面喔！」蘇打綠又透露其他場次消息即將公布，觀眾們請密切關注消息，一同期待共慶20周年紀念。

Ella獲邀參與MV演出

蘇打綠更進一步宣布，2張復刻專輯《十年一刻（蘇打綠版）》和《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》將於1月26日凌晨0點同步數位上線。
 
此次《十年一刻（蘇打綠版）》專輯的製作，更特別收錄了許多演唱會及音樂節現場觀眾的聲音，讓觀眾們驚喜參與《十年一刻（蘇打綠版）》的錄製；而《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》專輯則帶來了更多的驚喜，團員笑稱，這次最大的不同之處是「成功把當初因為服兵役缺席的吉他（結他）手阿福補回來了」，透露從專輯的封面到內容「都給大家滿滿的阿福」。

蘇打綠《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》邀請Ella擔任MV獻唱嘉賓。（圖／翻攝自蘇打綠Facebook）

「2月2日要提早過年了」

蘇打綠再次更邀請到Ella擔任獻唱嘉賓與MV拍攝，MV於1月26日凌晨0點與專輯同步上線，24日預告一釋出便引發熱烈討論，許多歌迷也留言直呼「好期待」。

事實上，蘇打綠兩張最新復刻專輯將於2月2日正式發行，官方社群釋出的《十年一刻（蘇打綠版）》及《你在煩惱甚麼（蘇打綠版）》試聽串燒，更在網上引起巨大迴響，讓觀眾紛紛直呼「2月2日要提早過年了」！

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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