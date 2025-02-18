蘇文濤想跟子華 秋生 菅田將暉偷師 黃梓樂羨慕Dylan跟劉青雲合作

憑出色演技被譽為「怪物新人」的蘇文濤(Dylan)表示，「很榮幸可以參與拼砌1:1法拉利LEGO模型，現場看到實物原大的法拉利，驚歎像真度超高，尤其是車輪部份，令人瞠目結舌，相當震撼。」Dylan認為拼砌跟演技與讀書一脈相承，同樣是由微小組件開始，再建構成龐然大物

對於角逐亞洲電影大獎及金像獎「最佳新演員」的信心，Dylan稱：「有份提名已很開心，而且能夠跟其他厲害的演員一起提名，更是喜上加喜，特別多謝導演同當初找我試鏡的朋友。」Dylan指，自己對得獎與否保持平常心，他反而希望能跟更多前輩合作偷師，「例如黃子華及黃秋生，兩位前輩都散發著獨特的幽默感，很想現場觀摩他們拍喜劇呢！」