蘇文濤想跟子華 秋生 菅田將暉偷師 黃梓樂羨慕Dylan跟劉青雲合作

憑出色演技被譽為「怪物新人」的蘇文濤(Dylan)表示，「很榮幸可以參與拼砌1:1法拉利LEGO模型，現場看到實物原大的法拉利，驚歎像真度超高，尤其是車輪部份，令人瞠目結舌，相當震撼。」Dylan認為拼砌跟演技與讀書一脈相承，同樣是由微小組件開始，再建構成龐然大物
對於角逐亞洲電影大獎及金像獎「最佳新演員」的信心，Dylan稱：「有份提名已很開心，而且能夠跟其他厲害的演員一起提名，更是喜上加喜，特別多謝導演同當初找我試鏡的朋友。」Dylan指，自己對得獎與否保持平常心，他反而希望能跟更多前輩合作偷師，「例如黃子華及黃秋生，兩位前輩都散發著獨特的幽默感，很想現場觀摩他們拍喜劇呢！」
目前正在學日文的Dylan，更希望像LEGO及FORMULA 1一樣國際化：「一直視日本男神菅田將暉為榜樣，無論唱歌或演戲都是頂流，如果有機會跟他談天，甚至拍戲，就真的圓夢了。」
一直喜愛LEGO顆粒拼砌模型的「老闆仔」黃梓樂，之前已經拼砌過一架法拉利跑車，這次能夠參與1:1法拉利跑車拼砌，讓他感到非常夢幻，他說：「拼砌LEGO不僅能訓練專注力，還能激發創意，並對學業和演技有正面影響。」他希望自己的演技能像LEGO一樣，隨著時間不斷進步。又稱：「看好Dylan哥哥拿下『最佳新演員』獎，事關他在《爸爸》中表現出色，很羨慕他可以跟劉青雲前輩合作呢，希望我也有機會。」