蘇施黃做化療手腫腳腫 自揭每日八成時間都係瞓覺

蘇施黃去年10月自爆患上大腸癌三期，積極面對癌病的她不時拍片分享自己的抗癌之路。然而，今年2月她完成最後一次化療，拍片紀錄慶祝她抗癌成功之後，就甚少再拍片，就算頻道有片段推出，有網民發現只是舊片重推。昨日，她拍片大談自己的近況，並透露自己為何少了拍片。
蘇施黃稱患病最重要是休養，而她完成化療及口服化療之後一個月，開始服食中藥調理身體，但身體其他問題開始浮現，「化療隻手腫起好大嚿，血管好硬。」她稱服食中藥一個多星期開始轉好，上星期去check指數亦很理想，並呼籲有服食中藥的同路人記得要跟西醫交代。她又指自己找到一個令自己復元的最佳方法，而且不用錢、不用外出，便是睡覺。
每天不停睡
她稱自己現時有八、九成時間都是睡覺，每朝6點起身，之後在床上聽早禱錄音，但過程不會看著電話或電腦，令自己再睡直至朝早9、10點才食早餐。她表示食個簡單早餐之後，便會在家中散步，再回房間睡覺，及盡量令自己整個人放空。她直言每天瞓到好「迷癡癡」，「瞓極都唔醒」，可說是瞓到不分晝夜，就連金燕玲也被嚇到。她稱已睡了3個多月，直言身體很需要休息，不要理會其他事情，閒時也要閉目養神，休息比任何補品更重要。
她稱做完化療之後，手腳會麻痺及出現水腫，她又展示右手脫皮的情況，右腳腳趾及腳板前端亦凸起，她引述醫生說話指其情況會維持一年。她透露自己閒時會打麻雀及打乒乓球，放慢生活多做有益身心的活動。