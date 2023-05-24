蘇施黃做化療手腫腳腫 自揭每日八成時間都係瞓覺

蘇施黃去年10月自爆患上大腸癌三期，積極面對癌病的她不時拍片分享自己的抗癌之路。然而，今年2月她完成最後一次化療，拍片紀錄慶祝她抗癌成功之後，就甚少再拍片，就算頻道有片段推出，有網民發現只是舊片重推。昨日，她拍片大談自己的近況，並透露自己為何少了拍片。

蘇施黃稱患病最重要是休養，而她完成化療及口服化療之後一個月，開始服食中藥調理身體，但身體其他問題開始浮現，「化療隻手腫起好大嚿，血管好硬。」她稱服食中藥一個多星期開始轉好，上星期去check指數亦很理想，並呼籲有服食中藥的同路人記得要跟西醫交代。她又指自己找到一個令自己復元的最佳方法，而且不用錢、不用外出，便是睡覺。