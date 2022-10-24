蘇施黃患大腸癌三期 入院割瘤下月做化療

蘇施黃曾於05年患上乳癌，康復後繼續工作，近年轉做KOL主力經營其飲食頻道，日前她上載片段自揭患有大腸癌第三期。片中的她身處醫院，精神不俗，她指早前發現屙血，雖然屙了三日便停，但幾個月後又再屙鮮血，於是在上月26日入院檢查，其後發現是患上大腸癌，需要即時接受手術。

蘇施黃割腸做化療

蘇施黃說︰「星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3位有感染，醫生晨早已經話肯定唔係第一期，驗出嚟係大腸癌第三期，佢話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。臨出院做檢查，結果冇擴散，而家係大腸癌第三期，已經切咗，做完手術嗰日瘟瘟沌沌，但精神，吊咗兩日鹽水，第三日要求唔要吊鹽水，我好鍾意食嘢，拔晒啲尿喉鹽水喉進食，自己喺病房行來行去，行一陣發現房太細，行出走廊，特登用手擺腰後面，挺直啲行，傷口因為微創，郁來郁去唔係好痛，感謝醫生同護士護理人員，另外要超讚醫院啲飲食。」她認為最重要保持心境開朗，並透露下月將會接受化療。

生活如常

蘇施黃在出院前一日拍片交代自己的身體狀況，現時她已回家休息，片段於上周四(20日)才在其個人頻道公開。昨日蔡瀾到朋友家中作客，席上還有金燕玲，他指在吃飯時，蘇施黃前來接金燕玲回家。