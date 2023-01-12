蘇民峰私人教授風水索價300萬惹熱議 網民：有資格收咁貴

著名堪輿學家蘇民峰多年嚟活躍於唔同嘅電視台節目，好似最近佢就聯同4位J2ers倪嘉雯(Carmen)、陳若思（Amber）、黃嘉雯(Carmaney)同陳國麟(Doniven)主持《呢鋪開乜︰開壇》，為大家解答風水疑難。其實蘇民峰喺2011年已經停止公開開班教授風水，近日就有網民喺其官方網站發現私人教授風水嘅收費，最高索價達300萬，引起網民熱烈討論。

80堂學費300萬

蘇民峰喺2000年開設個人風水網站，為客人解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、蘇師傅改名、流年命相、八字全相及公司改名等等。除咗以上服務之外，蘇民峰仲開設私人教授風水，有網民就喺其官方網站發現收費天價學費，學費分為三級制。包括蘇派風水、蘇派八字及全科。最平嘅就係蘇派風水，全期一共20堂，每堂1個鐘，學費為80萬；而蘇派八字就全期一共40堂，每堂1個鐘，學費為160萬；最貴嘅就係全科（包括蘇派風水、八字寒熱命、面相及掌相），全期一共80堂，每堂1個鐘，學費為300萬。不過唔係話你俾錢就有得上堂，可以做師傅嘅徒弟，因為報名人要先俾20萬訂金，在留低八字及掌面相影印本，然後再要睇緣份：「有天份有緣者再商談上課時間，無緣份者訂金全數退還。」

網民：300萬又算啲乜？

天價學費曝光後，引起唔少網民熱烈討論，有網民認為價錢合理，留言話「算抵 拎住佢徒弟既名 一個月都搵到十幾廿萬啦」、「如果學得到真傳，三百萬又算啲乜？賺嘅錢點止三百萬？」及「佢真係賺得多 有資格收咁貴」等等。不過亦有網民認為唔值，留言話「我教你，你請我食餐自助餐就得」、「啲水魚仲未絕得晒種！」、「唔使學風水 最緊要學 吹水 !」及「咪玩 憑乜呀？」等等。唔知你又覺得值唔值呢？

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