蘇永康太太同仔仔IG變私人帳號 曾指首段婚姻係一個錯誤

蘇永康經常在社交平台分享全家福，他是很重視屋企的人。

蘇永康(阿公)與時裝品牌高層馮翠珊(Anita)拍拖8年，直至2014年結婚，之後誕下囝囝蘇展弘（Jazz）。阿公與太太不時在社交平台放閃，經常一家三口四圍去，樂也融融。惟今日有雜誌登出疑似蘇永康偷食照片，雖然相中人的樣子非常似阿公，但相中人的髮型、身型及耳型都跟本人不太相似，有關報道未幾已下架。不過，Anita及Jazz的IG則在報道後由原本公開帳號變成私人帳號。

發仔瘟而結婚

Anita是阿公第二任妻子，他首任妻子是來自新加坡的馮麗清（Jane Foong），對方是圈外人。他們於1999年結婚，2002年阿公因涉毒被捕，翌年宣布離婚。當時他曾表示第一段婚姻是錯誤，經歷過婚姻失敗之後，他與Anita交往時，表明自己不會有結婚打算。

他曾在訪問中提到第一段婚姻失敗，是因為當年大家只認識一年便結婚，「1998年憑《越吻越傷心》處於事業高峰，當時一直覺喺30歲就結婚，好想要有家庭、『發仔瘟』，所以就喺幼稚嘅想法下結婚。」及後認識了Anita，二人開始交往前，他向女方表明自己沒有再婚想法，但對方表示「可以試吓交往睇吓點」，最終決定結婚是感覺到對方很了解自己，能夠互相遷就。