蘇永康疑黑歷史連累《聲秀》內地禁播 向監製道歉：替你造成不便

無綫歌唱選秀節目《聲秀》已經圓滿結束，作為導師之一的蘇永康早前因23年前涉毒一事，導致內地演唱會被煞停外，連帶《聲秀》也不能在大陸地區播出。蘇永康早前在《聲秀》決賽當晚現身，但卻婉拒接受訪問，昨晚(16日)，他終現身社交網上載與一眾學員的慶功宴合照，並分享感受。

蘇永康在社交網上載慶功宴的大合照，除了一眾學員，還有戴祖儀﹑、吳業坤﹑、韋綺姍、﹑陳懿德和王灝兒（JW）等。蘇永康表示：「我記得第一次和三個學生喺TVB會面，把該說的都先說一遍，之後我同佢哋講：請大家好好努力，我要三個齊齊整整一齊殺入總決賽！！您們真的都做到了，其實能夠做到，畫面入面的人都功不可沒.....」

向監製道歉

蘇永康續感激台前幕後的團隊，當中包括張敬軒：「還有 @hinscheung 對我的鼎力支持，及對三個孩子的關照，肯定促成了他們沒齒難忘的回憶，令他們這趟旅程倍添夢幻。」另外，蘇永康更特別感謝節目監製沿路的支持，並道歉表示：「抱歉替你造成不便，盡做，在心中，還有許多朋友沿路支持恕未能盡錄，我以為在《壹號皇庭》及《妙手仁心》之後，將不會在TVB 遇到一個令我想念的團隊。我錯了...我的《聲秀》團隊，我們江湖再見。」不過，蘇永康在原文中錯別字寫了節目為《星秀》，網民都笑嘲：「做咗幾個月，都可以唔知個節目名！」其後，蘇永康亦立即作出更正。