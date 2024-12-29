蘇玉華獨腳戲《完美證供》首演跪地激吻舞台 與丈夫潘燦良深情相擁

由蘇玉華與潘燦良「夫妻檔」一演一導的舞台劇《完美證供》，前晚(27日)假香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院正式公演。在「演而優則導」的潘燦良執導下，蘇玉華獨力撐起近兩小時的獨腳戲，她於謝幕時以熱情飛吻，向現場觀眾表達感激之情，並激動跪地親吻舞台，以此致敬舞台帶給她的深厚意義。導演潘燦良感性地表示：「我想特別感謝我太太（蘇玉華），這場演出由她一個人撐起1小時50分鐘，相當唔簡單。」隨後二人深情相擁，贏得全場如雷掌聲。

《完美證供》改編自英國得獎舞台劇《Prima Facie》，是一齣劇力萬鈞的獨腳戲，講求體力、耐力、心力、想像力的演出，於劇中飾演Tessa的蘇玉華，一夜間變成受害者，為了捍衛信念而上庭自辯，獨力完成一場審判，一人分飾法官、控辯雙方、受害者、陪審團多個角色，需要在不同時序、不同角色之間不停轉換，短時間內經歷情感跌宕起伏，加上密集的對白和走位，絕對是一項十分艱鉅的挑戰。

演出淋漓盡致 獲 高度評價

蘇玉華在劇中展現出極具魅力和細膩的演技，獲現場觀眾高度評價。從大律師咄咄逼人的氣勢到受害人身份下的脆弱與掙扎，她都將角色詮釋得淋漓盡致。觀眾們在她的演出下屏息凝神，感受劇中的張力和複雜情感。早前公開發售秒速售罄，一票難求。

《完美證供》講述一個事業如日中天的刑事辯護女大律師，擅長替涉及性侵的加害人辯護。一場突如其來的打擊，使她改換了身份、角色，由辯護律師變成受害人。她站上證人台，不停被盤問、質疑、指控⋯⋯赫然發現過往堅信的價值觀及信念一下子被顛覆，她開始叩問法律及制度存在的意義。

《完美證供》Prima Facie by Suzie Miller

演出日期：

2024年12月27-28, 31日；2025年1月2-4, 7-11日 晚上8時

2024年12月28-29日；2025年1月1,4-5, 11-12日 下午3時

演出地點：香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院

票價：HKD 680