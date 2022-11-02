蘇皓兒定袁澧林？網民齊撐其中一方唔係普通嘅靚：望完一眼仲有餘韻

蘇皓兒（Chloe）及袁澧林（Angela）係近年嘅文青及宅男女神，又深得廣告商寵愛。日前，有網民於討論區以「正常人會揀蘇皓兒定袁澧林？」為題嘅帖文惹來連番討論，以留言所見，蘇皓兒暫時領先，仲有網民大讚蘇皓兒外貌極出眾：「個種靚唔係普通嘅靚咁簡單，直頭係望完一眼都仲有個餘韻喺度，久久不能忘懷」、「係連女都覺得佢好靚」。

蘇皓兒20歲時入選女子組合As One出道做歌手，單飛後轉型演員及拍攝多輯廣告，因陽光檸檬茶復刻版廣告被網民封為「翻版周慧敏」；又參演過TVB劇集《那些我愛過的人》、《金宵大廈2》等劇集，當中於《金宵大廈2》不惜犧牲靚樣，以爛面妝容示人，更被網民大讚演技有進步。雖然蘇皓兒外表睇起上嚟較文靜，但私底下性格活潑，仲玩咗籃球4年，平時打街場居多。

網民：短髮都靚先係真正靚女

袁澧林一出道就被大讚外貌與形象夠晒清純，時裝平面廣告、電視劇、電影、MV等都不乏佢嘅身影，更獲ViuTV重用，拍攝開台短劇《We I U》、《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《I SWIM》等劇集；日前，袁澧林亦憑電影《窄路微塵》入圍第59屆金馬獎「最佳女主角」提名名單。

蘇皓兒與袁澧林年齡僅相差一歲，亦同樣由長髮變成短髮造型。有網民就留言表示「短髮都靚先係真正靚女」，而唔少人都覺得蘇皓兒完全carry得起依種短髮，袁澧林就失色咗啲，不過勝在夠百變。網民又就身材方面作比較，認為二人上圍都較輸蝕，但蘇皓兒勝在夠腿長：「蘇皓兒樣又靚，對腳又長」、「蘇條腿都贏9條街啦」等等，又有網民覺得蘇皓兒把聲好好聽。

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