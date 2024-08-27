蘇皓兒拍《同居少女諸事卜》顛覆女神形象 鄧月平演同性親密鏡頭面紅耳熱

雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》，正於「黃Viu煲劇平台」播出，逢星期三、四中午12時有新集數上架。《同居少女諸事卜》講述三位性格不同的女生，於同一屋簷下生活，一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找女性真正的需求。當中Chloe在劇中不僅飾演舉止粗魯的角色，更與鄧月平發生同性曖昧關係，絕對顛覆現實的女神形象。

Chloe在《同居少女諸事卜》與鄧月平關係曖昧，二人不乏粉紅抱抱、面貼面等親密鏡頭，當中一幕Chloe在球場酒醉，繼而跟鄧月平深情近距離互望的戲份，氣氛浪漫。拍攝期間，二人亦笑言拍到面紅耳熱，有點尷尬，Chloe表示：「其實圍讀劇本時都有啲面紅，雖然我之前都有拍過同女仔親密戲，但今次呢個真係好浪漫，醉酒面對面望住對方，有面紅耳熱心動感覺，加上阿平好靚，我本身都好鍾意欣賞女仔，所以出嚟感覺好浪漫，成個畫面好唯美，好有日系或韓劇感覺。」