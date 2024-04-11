蘇皓兒30歲生日到沖繩潛水有艷遇 努力搵錢想置業

蘇皓兒（Chole）今日（4月11日）到尖沙咀出席冷氣機產品發布會，她在會上表示希望有一個自己的安樂窩，可以親自設計家居同揀選自己品味的家電，大讚品牌的冷氣機面板顏色，可以因應不同心情去自行轉換，可以突顯個人風格品味。

女神生日赴沖繩潛水 活動上蘇皓兒提到剛剛結束的沖繩之旅，Chole指這次旅行意義重大，除了慶祝自己30歲生日之外，更希望藉此沉澱一下，「其實今次旅行都唔算好順利，因為出發嘅時候遇到台灣花蓮地震，同時影響到日本都有海嘯警告，所以飛機就降落唔到要原機折返。不過好彩最後都順利去到，尤其是可以玩到free Diving，5日行程我真係潛足4日咁多，因為對潛水好有興趣，沖繩嘅海比香港更靚，所以喺沖繩玩到真係好享受！」蘇皓兒又表示回歸香港後開始工作，剛剛就接到新劇本準備拍攝，主要都是在忙一些會議、Casting等。

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蘇皓兒防曬方法︰嘆冷氣煲劇 至於夏天蒞臨，Chole如何跟陽光玩遊戲，她說︰「我覺得其實好多時皮膚老化都係關陽光事，所以防曬功夫一定要做足，而如果唔係工作或者打波其實我都唔會特別去接觸陽光，都係留返喺室內嘆住冷氣煲劇舒服啲！」

因許瑋甯認識《不夠善良的我們》 提到煲劇，Chole又分享最近最喜歡的劇集《不夠善良的我們》，「一開始追係因為我真係好鍾意女主角之一嘅許瑋甯，然後發現題材都好吸引，內容係講兩個40歲嘅女性去面對佢哋生活嘅問題同壓力，同時又會帶出一啲感情問題，呢啲都令到啱啱30歲嘅我好感同身受，會反思自己嘅未來會係點，會唔會都係平平凡凡咁樣過一生呢？所以睇緊嘅時候有好多情節都觸動到我，變咗依家每個星期六都好期待睇新一集！」