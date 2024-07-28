蘇韻姿入TVB八年要靠兼職維生：仲未俾到錢阿媽

現年31歲蘇韻姿憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演「熊心如」彈起，2016年港姐殿軍的她，隻身來港追尋演藝夢，簽約TVB的8年間，一直要靠做兼職幫補生計，她坦言低於兩萬港元，雖不算差但難以維生，「要響香港租樓，係唔夠生活，所以我一直做其他工作，幫人補習、教小朋友唱英文歌。我目標一直係想畀到錢媽咪，但暫時仲未達到！」近年隨角色入屋漸獲觀眾認識，談到被TVB雪藏，她直言好突然，並親述毅然加入「脫無者」的原因。蘇韻姿現正巴黎，為有線 HOY電視擔任奧運節目主持，

蘇韻姿於今年4月約滿與TVB結束8年的賓主關係，她在商業節目《星光背後》接受梁泰來訪問，談加拿大多倫多的成長歷程，她自言一直以演員為夢想，在大學修讀戲劇及音樂，她指當年來港選美，乃因當時僱主(多倫多華人電視台)遊說「湊夠數」而意外走入香港娛樂圈。被問到薪酬待遇，她坦言，「唔可以話好，係唔夠兩萬，但對大學剛畢業唔差，嗰陣後生唔怕捱唔怕窮，只係諗有機會。仲要響香港租樓，係唔夠生活，所以我一直做其他工作，幫人補習、教小朋友唱英文歌。」生於非富裕華人破碎家庭，當年母親離婚後，曾一人打四份工養大她與弟弟，故此，她一直希望能給母親家用，「我目標一直係想畀到錢媽咪，但暫時仲未達到！」

在加拿大成長的蘇韻姿分享獨自留港追夢的辛酸，最大挑戰是要克服中文不足幼稚園程度的問題，她直言慶幸獲同是竹升妹的湯盈盈教路，「最初好辛苦，好彩湯盈盈教我用iPhone閱讀功能，我聽住Siri讀就一邊寫我自創嘅拼音，最初NG多一定有畀人鬧，起碼兩3年先上手。」談到兩年前突然被飛出劇組，蘇韻姿坦言，「係睇到劇本知道，好突然，以往都有角色出入，以為公司有安排，點知幾個月無工開。」有指蘇韻姿被雪藏與得罪珍姐及經常遲到有關，她撫心自問說：「坦白講，拍劇6年，無可能一次都無遲到，但我絕對唔會老奉，之後傳到我用粗口鬧珍姐，我好愕然，首先我中文差，講粗口只會講錯令到人笑，其次我好尊敬前輩同高層，絕對唔會做呢啲行為。」

回應 阮政峰緋聞

自認性格男仔頭的蘇韻姿，坦承加拿大成長拍過兩次拖，來港追夢從來專注工作，對於處境劇爆出與「池子孝」阮政峰的CP緋聞，她說：「我同阮政峰一直係好兄弟，呢啲係捱義氣。最初好唔想珍姐、監製或者導演誤會我嚟溝仔，我唔係咁，我係嚟做嘢！我飛咁遠嚟香港，你畀咗咁大機會我，我只想專注工作！一放工就即返屋企食飯做功課，每晚拼音背嘢就瞓，第二日就返工，我無life，無咁嘅心機，更squeeze唔到時間了解異性。」

與陳恩碩難發展姊弟戀

蘇韻姿自言欣賞有才華有目標的男性，她自爆離巢26歲的劇場界才子陳恩碩(Tom)有關，事緣去年10月，Tom邀請她演出了13場《我們的青春日誌》，她說：「香港好難有長壽音樂劇，佢呢部劇好激勵我，令我諗起音樂劇本來係我夢想，做完13場我係想再做。」早前她更與Tom結伴欣賞黃秋生舞台劇《極地謎情》，問到二人可有機會發展，她說：「嗯……我諗無，其實我想搵個大過我嘅男仔，另外，我哋夾得滯，我諗過架，如果同一個同樣熱愛一件事的人一齊，話題太單一。」除了將再演Tom的音樂劇，蘇韻姿表示亦會長駐謝東閔的音樂學校任教，並為有線 HOY電視擔任主持，故暫時一邊追夢，仍不擔心收入。