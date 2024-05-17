蘇韻姿首亮相HOY TV與蝦頭拍節目：暫保持自由身(有片)

蘇韻姿首度亮相HOY TV，為綜藝節目《九運知天命》擔任嘉賓。

蘇韻姿(Andrea)於上月宣布約滿離開TVB後，首次亮相HOY TV，為楊天命和楊詩敏(蝦頭)主持的綜藝節目《九運知天命》擔任嘉賓，並與蝦頭一起受訪，Andrea坦言，「這段時間在我生命有很多變化，心裡很多問題，心底又有很多想法，不知道甚麼才適合自己。」故此可趁機請楊天命(宮主)指點迷津，她自爆被師傅指有「符碌運」，接著才認真表示，「師傅話我今年適合學習，早前也計劃報讀了一些課程，所以今年會進修一下，令自己多點進步，之後會忙碌一點。」

蘇韻姿註定愛熟男？ 原來蝦頭與Andrea早已認識，兩人熱愛攝影，今次終於正式合作。作為「脫無者」的前輩，蝦頭對Andrea有何贈言？她笑言自己何德何能，但也叮囑說，「其實師傅也說得不錯，不要亂想那麼多，放鬆一點，做自己想做的事已很好，其實我都是隨遇而安，我很清楚自己想怎樣，然後就go with the flow。」她認為不妨多感恩和自我裝備。早前Andrea斷捨離《愛．回家之開心速遞》的劇本，目前僅收藏10本作留念，問到去向時，她表示，「暫時都想試試自由身的感覺，很多事情都想學習和先作親身接觸。」至於姻緣方面，蝦頭爆料，「師傅說她的真命天子年經較大！」Andrea就表示暫以事業為重。