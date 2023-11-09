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娛樂
2023-11-09 21:53:43

蘇韻姿「回家」無期 傳與曾勵珍鬧翻︰只可以話公司好鍚我

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陳恩碩(中)找來蘇韻姿扮演Nancy，她在音樂劇的表現獲旦哥大讚。

關寶慧、譚永浩、蘇韻姿、陳恩碩及杜以辰等主漬的音樂劇《我們的青春日誌》今日在葵興上演重新修定版。蘇韻姿的表現獲旦哥鄭丹瑞大讚，她表示很享受今次演出，很多謝旦哥的讚美，對她來說是一個很好的鼓勵，「佢睇過好多唔同嘅戲，監製過好多唔同作品，接觸過唔少演員，佢嘅鼓勵令我覺得餘下9場要再努力啲，因為自己嘅努力係有人睇到。」

 

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蘇韻姿獲旦哥讚表現好，令她大感鼓舞。

「回家」無期

蘇韻姿在劇中扮演收兵娘娘Nancy，她表示角色跟她在《愛．回家之開心速遞》的「熊心如」完全相反，對她來說很新穎。她稱此角之前由其他演員演出，自己亦事前看了小喬演的Nancy，在彩排又遇到另一個曾演Nancy的演員，從二人身上拿了各有好看的地方，並謂她演的Nancy是三人的混合版。

談到她何時「回家」，她表示公司在將來的日子已有其他工作安排，自己亦想「回家」，但作為演員很被動，一切由公司安排。她稱今年有很多不同嘗試，也有拍攝綜藝節目，今次又嘗試了音樂劇，自己很期待之後的工作。問到想不想「回家」，她說︰「屋企始終係屋企，點都要返屋企。公司安排咩工作俾我，我都會盡心去做同認真對待，希望大家多多支持呢個香港首個長壽音樂劇。」

音樂劇的男女主角由譚永浩、杜以辰(小喬) 飾演，小喬曾出現Nancy一角。

仍與無綫有合約

問到有沒有收到監製通知「回家」，她表示未收到，但有計劃回去探班。對於有不少演員因一些問題而被安排離開劇組，她表示自己拍了6年，見到很多演員出出入入，相信是基於不同原因或工作安排。對於有傳她與無綫合約完結，甚至有指她被炒魷魚，她否認並謂自己仍與無綫有一段時間合作，不明白為何會有這類的傳聞。

無直接否認與珍姐鬧翻傳聞

她又謂︰「其實一路公司都好鍚我，我都一路好感激公司畀我嘅所有機會啦，個個都教我好多嘢，我係一個人嚟到香港，咩人都冇，係公司俾咗呢一家人我回家，呢個係事實嚟。」問到是否與無綫高層曾勵珍鬧翻，她說︰「其實公司同我都係保持良好關係？其實我都唔知有呢啲咁誇張傳聞。(即係同珍姐鬧翻係假？) 我只可以話公司好鍚我，俾好多機會我，所以我都好感恩大家咁鍚我。」並坦言對這些傳聞得啖笑。

蘇韻姿未有直接否認與珍姐鬧翻的傳聞。

汪明荃表示已是再次欣賞《我們的青春日誌》，並透露只知道家英哥跟Edan等很投契，但不知道他們一齊拍劇。

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