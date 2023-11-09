蘇韻姿「回家」無期 傳與曾勵珍鬧翻︰只可以話公司好鍚我

關寶慧、譚永浩、蘇韻姿、陳恩碩及杜以辰等主漬的音樂劇《我們的青春日誌》今日在葵興上演重新修定版。蘇韻姿的表現獲旦哥鄭丹瑞大讚，她表示很享受今次演出，很多謝旦哥的讚美，對她來說是一個很好的鼓勵，「佢睇過好多唔同嘅戲，監製過好多唔同作品，接觸過唔少演員，佢嘅鼓勵令我覺得餘下9場要再努力啲，因為自己嘅努力係有人睇到。」

「回家」無期 蘇韻姿在劇中扮演收兵娘娘Nancy，她表示角色跟她在《愛．回家之開心速遞》的「熊心如」完全相反，對她來說很新穎。她稱此角之前由其他演員演出，自己亦事前看了小喬演的Nancy，在彩排又遇到另一個曾演Nancy的演員，從二人身上拿了各有好看的地方，並謂她演的Nancy是三人的混合版。 談到她何時「回家」，她表示公司在將來的日子已有其他工作安排，自己亦想「回家」，但作為演員很被動，一切由公司安排。她稱今年有很多不同嘗試，也有拍攝綜藝節目，今次又嘗試了音樂劇，自己很期待之後的工作。問到想不想「回家」，她說︰「屋企始終係屋企，點都要返屋企。公司安排咩工作俾我，我都會盡心去做同認真對待，希望大家多多支持呢個香港首個長壽音樂劇。」